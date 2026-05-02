Xbox Series X Dashboard: Neues Logo jetzt als Hintergrund verfügbar

Für das Xbox Series X|S Dashboard wurden neue Designs mit aktualisiertem Logo veröffentlicht.

Auf der Xbox Series X und Xbox Series S stehen ab sofort neue Designoptionen zur Verfügung, die das aktuelle Xbox-Logo in dynamischen Hintergründen, Profilhintergründen und Spielerbildern integrieren.

Mit dem Update erweitert Microsoft die Personalisierungsmöglichkeiten des Dashboards und ermöglicht es Nutzern, ihre Konsole sowie ihr Profil visuell stärker an den aktuellen Markenauftritt anzupassen.

Neben animierten Hintergrunddesigns umfasst die Aktualisierung auch neue Profilhintergründe und sogenannte Gamerpics, die direkt im System ausgewählt und verwendet werden können.

Die neuen Designs sind ab sofort verfügbar und können über die Einstellungen der Xbox Series X|S aktiviert werden.