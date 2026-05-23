Xbox Series X Dashboard: Neues Startup-Video zeigt Boot-Animationen aller Konsolengenerationen seit 2001

Mit einer neuen Startup-Sequenz könnt ihr heute auf die Geschichte der Xbox-Konsolenfamilie zurückblicken.
Das Video vereint die Boot-Animationen sämtlicher Xbox-Generationen und schlägt damit eine Brücke zwischen der ersten Konsole aus dem Jahr 2001 und der aktuellen Plattform im Jahr 2026.
Zu sehen sind die charakteristischen Startbildschirme und Animationen der ursprünglichen Xbox, der Xbox 360, der Xbox One sowie der Xbox Series X|S. Die Zusammenstellung zeigt eindrucksvoll, wie sich das Design und die technische Präsentation der Marke über die vergangenen 25 Jahre entwickelt haben.
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18 Kommentare AddedMitdiskutieren
mal schauen wie es dann bei der Helix aussehen wird
Xbox und 360 waren meiner Meinung nach die besten.
Die anderen sind irgendwie nur so stumpf 🤷🏻♂️
Wie bekomme ich den eigentlich den Ton bei dem Start der aktuellen Generation ?Den Sound hab ich noch nie gehört 🤣🤷🏻♂️
Das kommt wohl darauf an ,wie schnell der HDMI Eingang vom TV reagiert auf die xbox.
Ok 👍🏼
Weckt nochmal paar Erinnerungen