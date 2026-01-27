Xbox Series X Dashboard: Neues Xbox Cloud Gaming‑Design zeigt wohin sich das Dashboard entwickeln könnte

Microsoft gibt einen ersten Ausblick darauf, wie die Zukunft der Xbox‑Benutzeroberfläche aussehen könnte. Das Unternehmen testet derzeit ein neues Design für Xbox Cloud Gaming, das nicht nur die Webversion modernisiert, sondern laut Microsoft auch die Basis für kommende Xbox‑Erfahrungen bildet.

Patrick Siu, Principal Product Manager bei Xbox, beschreibt das Update als wichtigen Schritt: „Wir testen eine aktualisierte Web‑Experience für Xbox Cloud Gaming, die die Grundlage dafür legt, neue Spielerlebnisse schneller entwickeln zu können.“

Die Vorschau zeigt eine frisch gestaltete Weboberfläche, die Nutzer direkt im Browser ausprobieren können. Sie bietet einen überarbeiteten Produktfluss, klarere Navigation und ein moderneres Layout. Ziel ist es, die Cloud‑Umgebung stärker an das heranzuführen, was Microsoft langfristig auch auf Konsolen und anderen Plattformen etablieren möchte.

Microsoft betont, dass dies nur der Anfang sei. Die neue UI soll künftig als technisches Fundament dienen, auf dem weitere Features, visuelle Anpassungen und neue Interaktionsmodelle aufgebaut werden. Wann das Design breit ausgerollt wird, steht noch nicht fest – die aktuelle Testphase soll zunächst Feedback sammeln und Optimierungen ermöglichen.