Xbox Series X Dashboard: Originale Xbox Animation als dynamischer Hintergrund

Microsoft rollte gestern das Mai-Update für Xbox Series X- und Xbox Series S-Konsolen aus. Alle Details zu den Neuerungen des Updates könnt ihr euch in dieser Meldung im Detail noch einmal anschauen.

Zu den Neuerungen zählte auch der neue dynamische Hintergrund „Motive“, den wir euch in einem Video schon vorgestellt hatten. Doch es kam noch ein weiterer hinzu!

Wie Tom Warren von The Verge in seinem Tweet zeigt, wurde auch die Animation des Hintergrundes der ersten Xbox-Konsole als dynamischer Hintergrund hinzugefügt.

Bei den auswählbaren Hintergründen heißt dieser „Das Original“. Und so schaut er aus:

Xbox insiders can now access the original Xbox dashboard animation as a dynamic background called "The Original" pic.twitter.com/Nvh6D8iw2X

— Tom Warren (@tomwarren) May 11, 2021