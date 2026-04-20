Xbox Series X Dashboard: Overwatch dynamischer Hintergrund jetzt live

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Image: Microsoft

Microsoft veröffentlicht einen neuen dynamischen Overwatch-Hintergrund für Xbox Series X|S.

Die Xbox Series X|S erhält einen neuen dynamischen Hintergrund: Microsoft hat ein frisches Overwatch-Design für die Konsole veröffentlicht.

Der neue Hintergrund ist ab sofort verfügbar und erweitert die Auswahl an dynamischen Themes auf der Xbox. Dabei handelt es sich um eine animierte Gestaltung im Stil von Overwatch, die das Dashboard visuell anpasst und für eine lebendigere Benutzeroberfläche sorgt.

Damit wächst die Auswahl an dynamischen Xbox-Hintergründen weiter und bietet erneut eine thematische Ergänzung für Spieler, die ihr Dashboard individuell gestalten möchten.

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4 Kommentare Added

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  4. Katanameister 395480 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.04.2026 - 15:34 Uhr

    Man macht sich ja nicht mal mehr die Mühe, die enorme Dynamik hier im Artikel darzustellen 😆.

    0

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