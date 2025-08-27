Xbox Series X Dashboard: Personalisierte Werbung wird eingeführt

Image: Microsoft

Auf Xbox Series X können sich Konsolenbesitzer für oder gegen personalisierte Anzeigen entscheiden.

Microsoft führt auf Xbox-Konsolen offenbar personalisierte Werbung ein. In den Einstellungen gibt es unter „Datenschutz & Online-Sicherheit“ dazu einen neuen Menüpunkt.

Konsolenbesitzer haben dann zwei Optionen:

  • Der personalisierten Werbung zustimmen, um maßgeschneiderte Anzeigen für Spiele und DLCs zu erhalten, die auf euren Daten basieren.
  • Die personalisierte Werbung ablehnen, um weniger relevante Anzeigen zu erhalten, die nicht auf eure Daten zugeschnitten sind.

Scheinbar wird die personalisierte Werbung auf Konsolen erst noch in alle Regionen ausgerollt. In unserem Fall war die Option zwar im Dashboard zu finden, allerdings noch ausgegraut und somit inaktiv.

So sieht die Option im Dashboard (via Tom Warren) aus:

  1. SofaGamer 6465 XP Beginner Level 3 | 27.08.2025 - 14:47 Uhr

    Einer der Gründe, warum ich so gerne auf der Switch 1/2 spiele. Keine Werbung, kein weiterer Quatsch, nur die Auswahl der Spiele auf dem Hauptmenü. Man muss schon aktiv in weitere Apps gehen, um Shop/Werbung usw zu bekommen.

    0
  2. xShadowx 51405 XP Nachwuchsadmin 5+ | 27.08.2025 - 14:57 Uhr

    lustig ist es eher, wenn man werbung für spiele bekommt, die man schon hat 😀

    0
  4. Homunculus 267100 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.08.2025 - 15:01 Uhr

    Am besten wäre gar keine Werbung..
    Im eShop von mir aus, wenn es unbedingt sein muss.

    Das mich der Schiet aber auf dem Dashboard begrüßt..

    Werd das aber aktivieren, sobald es kommt, bin gespannt was der Algorithmus mir vorschlägt.

    0
  5. Eddy 4940 XP Beginner Level 2 | 27.08.2025 - 15:03 Uhr

    Werbung bekommt man so oder so – man „darf“ nur entscheiden, ob diese personalisiert sein soll.

    0
  6. Johnny2k 61925 XP Stomper | 27.08.2025 - 15:05 Uhr

    Microsoft treibt es aber auch auf die Spitze mit der Dashboard Werbung, das neue „Feature“ wird daher natürlich alleine schon aus Prinzip abgelehnt 🙂

    0
    • de Maja 292915 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.08.2025 - 15:08 Uhr
      Antwort auf Johnny2k

      Du kannst aber nicht die Werbung ablehnen, nur ob sie personalisiert ist oder nicht.
      Also die Werbung im Dashboard bleibt so oder so 😅

      0
  7. Nichtskoennr 10565 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 27.08.2025 - 15:14 Uhr

    Naja mal schauen wie es ist, komplett abschalten wäre auch ne Idee aber das geht ja leider nicht

    0
  8. Hey Iceman 812145 XP Xboxdynasty All Star Gold | 27.08.2025 - 15:26 Uhr

    Wenn ich dann nur Paw Patrol und Barbie Werbung bekomme,weiß ich, das meine Tochter zu oft an der Box ist, wenn ich nicht da bin 🤣

    2
    • faktencheck 127820 XP Man-at-Arms Onyx | 27.08.2025 - 15:31 Uhr
      Antwort auf Hey Iceman

      Es reicht wenn sie anderweitig im Netz surft. Sehe ich immer auf der Arbeit. Irgendwas bei Google gesucht und im Edge bzw. MSN-Newsfeed wirst du dann mit Werbung dazu vollgebombt. Ein Hoch auf Brave und Werbeblocker.

      0

