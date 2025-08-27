Xbox Series X Dashboard: Personalisierte Werbung wird eingeführt

Microsoft führt auf Xbox-Konsolen offenbar personalisierte Werbung ein. In den Einstellungen gibt es unter „Datenschutz & Online-Sicherheit“ dazu einen neuen Menüpunkt.
Konsolenbesitzer haben dann zwei Optionen:
- Der personalisierten Werbung zustimmen, um maßgeschneiderte Anzeigen für Spiele und DLCs zu erhalten, die auf euren Daten basieren.
- Die personalisierte Werbung ablehnen, um weniger relevante Anzeigen zu erhalten, die nicht auf eure Daten zugeschnitten sind.
Scheinbar wird die personalisierte Werbung auf Konsolen erst noch in alle Regionen ausgerollt. In unserem Fall war die Option zwar im Dashboard zu finden, allerdings noch ausgegraut und somit inaktiv.
So sieht die Option im Dashboard (via Tom Warren) aus:
Microsoft is rolling out personalized ads on Xbox consoles. If you enable this setting then game and DLC recommendations will be tailored for you. If you disable it you’ll still see ads, but they’ll be less relevant pic.twitter.com/y3o6wWZ4k3
— Tom Warren (@tomwarren) August 26, 2025
44 Kommentare AddedMitdiskutieren
Einer der Gründe, warum ich so gerne auf der Switch 1/2 spiele. Keine Werbung, kein weiterer Quatsch, nur die Auswahl der Spiele auf dem Hauptmenü. Man muss schon aktiv in weitere Apps gehen, um Shop/Werbung usw zu bekommen.
Kommt auch dort noch und laut agbs in der Anleitung auch geplant.
lustig ist es eher, wenn man werbung für spiele bekommt, die man schon hat 😀
Ich werde auf die Personalisierung wie überall verzichten.
Am besten wäre gar keine Werbung..
Im eShop von mir aus, wenn es unbedingt sein muss.
Das mich der Schiet aber auf dem Dashboard begrüßt..
Werd das aber aktivieren, sobald es kommt, bin gespannt was der Algorithmus mir vorschlägt.
Werbung bekommt man so oder so – man „darf“ nur entscheiden, ob diese personalisiert sein soll.
Microsoft treibt es aber auch auf die Spitze mit der Dashboard Werbung, das neue „Feature“ wird daher natürlich alleine schon aus Prinzip abgelehnt 🙂
Du kannst aber nicht die Werbung ablehnen, nur ob sie personalisiert ist oder nicht.
Also die Werbung im Dashboard bleibt so oder so 😅
Naja mal schauen wie es ist, komplett abschalten wäre auch ne Idee aber das geht ja leider nicht
Wenn ich dann nur Paw Patrol und Barbie Werbung bekomme,weiß ich, das meine Tochter zu oft an der Box ist, wenn ich nicht da bin 🤣
Es reicht wenn sie anderweitig im Netz surft. Sehe ich immer auf der Arbeit. Irgendwas bei Google gesucht und im Edge bzw. MSN-Newsfeed wirst du dann mit Werbung dazu vollgebombt. Ein Hoch auf Brave und Werbeblocker.
Genau so isses . 🤣🤣🤣
Paw patrol und Barbie . Der war gut .
Hmm, ob das wirklich sein muss.🤔
Sehr gut