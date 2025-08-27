Xbox Series X Dashboard: Personalisierte Werbung wird eingeführt

Auf Xbox Series X können sich Konsolenbesitzer für oder gegen personalisierte Anzeigen entscheiden.

Microsoft führt auf Xbox-Konsolen offenbar personalisierte Werbung ein. In den Einstellungen gibt es unter „Datenschutz & Online-Sicherheit“ dazu einen neuen Menüpunkt.

Konsolenbesitzer haben dann zwei Optionen:

Der personalisierten Werbung zustimmen, um maßgeschneiderte Anzeigen für Spiele und DLCs zu erhalten, die auf euren Daten basieren.

Die personalisierte Werbung ablehnen, um weniger relevante Anzeigen zu erhalten, die nicht auf eure Daten zugeschnitten sind.

Scheinbar wird die personalisierte Werbung auf Konsolen erst noch in alle Regionen ausgerollt. In unserem Fall war die Option zwar im Dashboard zu finden, allerdings noch ausgegraut und somit inaktiv.

So sieht die Option im Dashboard (via Tom Warren) aus:

Microsoft is rolling out personalized ads on Xbox consoles. If you enable this setting then game and DLC recommendations will be tailored for you. If you disable it you’ll still see ads, but they’ll be less relevant pic.twitter.com/y3o6wWZ4k3 — Tom Warren (@tomwarren) August 26, 2025