Xbox Series X Dashboard: Quick Resume-Feature erhöht Downloadgeschwindigkeit

Eine neues Quick Resume-Feature für Xbox Series X|S wird derzeit von Xbox Insidern getestet.

Die neue Funktion erlaubt es Spiele über den Guide nicht nur wie gewohnt zu beenden, sondern über den neuen Menüpunkt „Suspend“ in den Quick Resume-Speicher abzulegen und sozusagen in den Schlummermodus zu versetzen.

Doch die neue Funktion bietet noch einen Vorteil. Wie Tom Warren berichtet, wird die Downloadgeschwindigkeit erhöht, wenn ihr Spiele mit „Suspend“ in den Speicher legt.

In der Download-Wartschlange findet ihr dazu einen neuen Button, wie im folgenden Clip zu sehen ist:

Microsoft is testing a new "suspend my game" feature on Xbox Series X / S that will instantly speed up download speeds by suspending a game that's already running pic.twitter.com/TA69MV2GSZ

— Tom Warren (@tomwarren) March 16, 2021