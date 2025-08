Xbox Series X Dashboard: Rare-Jubiläum mit exklusivem Xbox-Dynamik-Hintergrund

Falls ihr es verpasst habt: Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des legendären Entwicklerstudios Rare hat Microsoft ein exklusives dynamisches Hintergrundbild für Xbox Series X|S veröffentlicht.

Das neue Design ist Teil der Feierlichkeiten rund um das Studio, das mit Klassikern wie Banjo-Kazooie, Perfect Dark, GoldenEye 007 und Sea of Thieves Videospielgeschichte geschrieben hat.

Der Rare 40th Anniversary Dynamic Background steht ab sofort allen Nutzern der aktuellen Xbox-Konsolen zur Verfügung. Das animierte Hintergrundbild zeigt stilisierte Darstellungen ikonischer Figuren und Spiele des Studios in einem stimmungsvollen Jubiläumsdesign – nostalgisch und modern zugleich.

Xbox people! Want to be represented by a snack-brandishing astronaut? Fancy being greeted by a gaggle of cartoon mugs on your home screen? You’re in luck! New gamerpics and a character-filled dynamic background to mark 40 years of @RareLtd are available now. Enjoy. pic.twitter.com/2QLuMEsKuz

— Rare Ltd. (@RareLtd) August 4, 2025