Xbox Series X Dashboard: Schock: Große Freundesliste soll Input‑Lag, Aim‑Probleme und Dashboard‑Lags verursachen

Gerücht erschüttert die Community: Zu viele Xbox‑Freunde und Nachrichten könnten eure Spiele seit Jahren ausbremsen!

Ein viel diskutiertes Gerücht sorgt derzeit in der Xbox‑Community für Aufsehen.

Ein professioneller Halo‑Spieler behauptet, dass eine über Jahre hinweg gewachsene Freundesliste und eine große Menge an gespeicherten Nachrichten massive Auswirkungen auf die Performance seines Xbox‑Accounts gehabt haben sollen.

Laut seinen Aussagen führte die große Datenmenge dazu, dass Eingaben nicht korrekt registriert wurden, Verzögerungen bei der Server‑Synchronisation entstanden und sich das gesamte Spielerlebnis deutlich schlechter anfühlte.

Die Probleme sollen bereits seit über sieben Jahren bestanden haben und möglicherweise auf das große NXOE‑Update der Xbox One im Jahr 2015 zurückgehen. Damals wurde Halo 5 veröffentlicht, und laut dem Spieler verschlechterte sich das Aiming spürbar, sobald ein Account viele Freunde und gespeicherte Daten enthielt.

Während der Beta‑Phase und den ersten Wochen des Spiels sei das Problem noch nicht so stark aufgefallen.

Besonders brisant ist die Behauptung, dass dieses Verhalten nicht nur auf der Xbox‑Konsole, sondern auch auf dem PC auftreten soll. Der Spieler führt dies auf die Art zurück, wie Eingaben und Account‑Daten in Netzwerkpaketen verarbeitet und an die Server übermittelt werden.

Die Hardware selbst spiele dabei keine Rolle. Nach dem Entfernen von über 1.000 Freunden und alten Nachrichten habe sich die Reaktionsgeschwindigkeit seiner Spiele drastisch verbessert.

Die Beobachtungen decken sich mit Berichten, die in mehreren Gaming‑Medien aufgegriffen wurden. Dort wird beschrieben, dass Nutzer nach dem Löschen großer Freundeslisten eine deutlich schnellere Benutzeroberfläche, weniger Input‑Lag und eine sauberere Trefferregistrierung wahrgenommen haben.

Wie viele Freunde habt ihr in eurer Liste und löscht ihr eure Nachrichten oder lasst ihr alles gespeichert?