Xbox Series X Dashboard: September Update mit Sammelbibliothek für Spiele, Rewards Hub und mehr

Mit dem Xbox September Update 2025 erweitert Microsoft das Gaming-Erlebnis auf Konsole, PC und Mobile um zahlreiche neue Funktionen.

Ab sofort könnt ihr den ROG Xbox Ally und den ROG Xbox Ally X vorbestellen, zwei leistungsstarke Handheld-Geräte, die ab dem 16. Oktober weltweit erscheinen. Parallel dazu startet die Beta von Gaming Copilot, einem persönlichen Gaming-Assistenten, der euch auf PC und bald auch auf mobilen Geräten mit Tipps, Bossfight-Hilfen und Spiele-Empfehlungen unterstützt.

Die Xbox PC App erhält mit dem September Update eine komplett überarbeitete Bibliothek. Unter My Apps könnt ihr künftig Drittanbieter-Programme direkt verwalten, während My Games eine neue, aggregierte Spielebibliothek bietet, die alle installierten Titel aus Xbox Game Pass, Microsoft Store und anderen Stores und Plattformen zusammenführt. Zudem werden Spielverlauf und Cloud-Features über Geräte hinweg synchronisiert und sichtbar gemacht.

Weitere Neuerungen sind ein Netzwerkqualitäts-Indikator für besseres Cloud Gaming, ein optimiertes Social Widget im Game Bar Overlay und eine intelligente Synchronisation von Spielständen.

Auch das Microsoft Rewards System wurde überarbeitet: Mit dem neuen Rewards Hub auf PC und der Integration in die Xbox Mobile App lassen sich Punkte jetzt einfacher nachverfolgen und einlösen. Zusätzlich führt Microsoft das Offer Wallet ein, das Angebote und Credits direkt im Xbox-Profil bündelt und damit Codes überflüssig macht.