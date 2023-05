Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Zur Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Survivor und passend zur „Star Wars May the 4th with you“-Woche gibt es ein neues dynamisches Theme für das Xbox Series X/S Dashboard.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es hier im Video zu sehen. Wer unseren YouTube-Kanal abonniert und die Glocke aktiviert hat, wird es sicher schon mitbekommen haben.

Wem derzeit das aktuelle Layout zu viel vom Hintergrund verdeckt, der kann sich auf das Xbox Series X/S Dashboard Update 2023 freuen, denn die Benutzeroberfläche wird mehr und mehr dem Feedback der Xbox-Fans angepasst, wie ihr euch hier ansehen könnt.