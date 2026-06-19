Xbox Series X Dashboard: Store erhält „EXCLUSIVE“-Label für unterstützte Spiele

Ein kleines Label mit großer Wirkung: Xbox sortiert Spiele plötzlich sichtbarer ein.

Im Xbox Series X|S Dashboard wurde eine neue Kennzeichnung eingeführt, die ausgewählte Spiele mit dem Label „EXCLUSIVE“ versieht. Die Funktion hebt unterstützte Titel innerhalb der Benutzeroberfläche deutlicher hervor.

Die neue Markierung erscheint direkt im System-Interface der Konsole und dient dazu, bestimmte Spiele schneller identifizierbar zu machen. Welche Kriterien genau für die Vergabe des Labels gelten, wurde bislang nicht näher erläutert.

Die Änderung betrifft ausschließlich die Darstellung im Dashboard und verändert nicht den Inhalt oder die Verfügbarkeit der Spiele selbst. Sie dient primär der visuellen Strukturierung innerhalb der Xbox-Oberfläche.

Mit der Einführung der neuen Kennzeichnung erweitert Xbox damit die UI-Elemente um eine zusätzliche Kategorie, die Nutzern eine klarere Einordnung einzelner Titel ermöglichen soll.

Xbox has added an EXCLUSIVE label to eligible games in the Xbox Series X|S Dashboard. pic.twitter.com/TCFTJLR7La — Klobrille (@klobrille) June 18, 2026