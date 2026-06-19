Xbox Series X Dashboard: Store erhält „EXCLUSIVE“-Label für unterstützte Spiele

Im Xbox Series X|S Dashboard wurde eine neue Kennzeichnung eingeführt, die ausgewählte Spiele mit dem Label „EXCLUSIVE“ versieht. Die Funktion hebt unterstützte Titel innerhalb der Benutzeroberfläche deutlicher hervor.
Die neue Markierung erscheint direkt im System-Interface der Konsole und dient dazu, bestimmte Spiele schneller identifizierbar zu machen. Welche Kriterien genau für die Vergabe des Labels gelten, wurde bislang nicht näher erläutert.
Die Änderung betrifft ausschließlich die Darstellung im Dashboard und verändert nicht den Inhalt oder die Verfügbarkeit der Spiele selbst. Sie dient primär der visuellen Strukturierung innerhalb der Xbox-Oberfläche.
Mit der Einführung der neuen Kennzeichnung erweitert Xbox damit die UI-Elemente um eine zusätzliche Kategorie, die Nutzern eine klarere Einordnung einzelner Titel ermöglichen soll.
Xbox has added an EXCLUSIVE label to eligible games in the Xbox Series X|S Dashboard. pic.twitter.com/TCFTJLR7La
— Klobrille (@klobrille) June 18, 2026
46 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ob man sowas jetzt braucht lasse ich mal so stehen 😅
Es ist zumindest amüsant was die Reaktion der üblichen Verdächtigen angeht …
Es ist halt Fan Service…. aktuell ist man bemüht die Hardcore Xbox Fans (ja, alle 7🤣) zu beruhigen/halten.
Playstation hat glaub ich im Store auch eine „Nur auf Playstation Rubrik“ also braucht sich niemand aufregen. Alles gut, Logo tut auch niemanden weh und sitzt brav in der Ecke
Verstehe den Sinn dahinter nicht.
Wenn Valve CS2 als „Exklusiv“ markieren würde, dann wäre das Spiel trotzdem uninteressant
Totaler Quatsch.
1. sieht das so aus als wäre es wirklich Konsolenexklusiv, was es nicht ist.
2. Interessiert das im Grunde keinen Käufer auf der Konsole weil er ist ja eh im Konsolen Store. Ob das nun woanders auch Kauf- oder Spielbar ist interessiert locker 99+% nicht weil ich wills ja in dem store kaufen wo ich bin und mit dem Kauf eh nicht auf anderen Systemen spielen kann.
3. haben die ganz andere Probleme. Schaut man sich z.B. Fable oder E-Day im store an so haben beide Spiele keine play anyware Kennzeichnung, was eine viel wichtigere Kennzeichnung wäre weil sie vielleicht auch auf dem PC Spielen möchten jetzt oder in Zukunft irgendwann.
Punkt 2 ist gut zusammengefasst. Wenn es im Store nicht zu finden ist, gibt es das Spiel auch nicht. Da schaut man nicht extra in den Xbox Store, um zu sehen, dass es exklusiv ist.
Hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ok. So weiß ich als Xbox Spieler wenigstens, dass es nicht auf der PlayStation verfügbar ist 😅
Ist ja dann überschaubar.. so viele Exklusive Spiele gibt’s ja nicht mehr.