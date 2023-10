Xbox Series X Dashboard: System-Update bringt Keyboard-Mapping und mehr

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Das Xbox Oktober-Update ermöglicht Keyboard-Mapping für Xbox-Controller, Importieren von Xbox-Spielaufnahmen via Clipchamp und mehr.

Dank eines neuen Updates ist es Spielern auf Xbox und PC künftig möglich, die verschiedenen Tasten des Xbox Elite Wireless Controller Series 2 und des Xbox Adaptive Controllers ihrer Tastatur zuzuordnen.

Das von der Community gewünschte Feature ist besonders nützlich bei Spielen mit einer großen Anzahl an Eingabemöglichkeiten. Einzelne Aktionen lassen sich so auf die Tastatur auslagern, während der Rest weiterhin mit dem Controller ausgeführt werden kann.

Ein weiteres neues Feature lässt Spieler ihre Spielaufnahmen über das Xbox-Netzwerk direkt in Clipchamp Video-Editor importieren. Möglich ist das Ganze via dem neuen Menüpunkt „Xbox“ in der Importleiste des Editors. Anschließend können Clips editiert, geschnitten und mit Freunden geteilt werden.

Wer optionale Diagnosedaten freigeben möchte, um seinen Teil zur stetigen Verbesserung des Xbox-Konsolenerlebnisses beizutragen, kann dafür nun Präferenzen festlegen. Da die Einstellungen kontobasiert sind, reicht eine einmalige Auswahl, um alle mit dem Konto verbundenen Geräte auf den gewünschten Stand zu bringen.

Eine Übersicht zu den Einstellungen für Diagnosedaten ist unter dem Menüpinkt Einstellungen > Konto > Datenschutz & Online-Sicherheit > Datenerfassung zu finden.

Einer zufällig ausgewählt Anzahl an Nutzern wird es zudem möglich sein, ein experimentelles Feature auszuprobieren, welches einen nahtlosen Beitritt zu Partys und Spielen von Freunden ermöglichen soll.