Xbox Series X Dashboard: Überarbeitetes Design für Achievements entdeckt

Neues Cloud‑Gaming‑UI zeigt neu gestaltete Pop‑ups für die Freischaltung von Xbox-Erfolgen.

Microsoft testet derzeit eine umfassend überarbeitete Xbox Cloud Gaming‑Oberfläche – und im Zuge dieser Vorschau hat das Unternehmen auch das Erscheinungsbild der Achievement‑Benachrichtigungen modernisiert.

Die neue Web‑UI bringt ein deutlich konsolenähnlicheres Layout, neue Animationen, verbesserte Navigation und insgesamt mehr Benutzerfreundlichkeit. Teil dieser visuellen Frischzellenkur sind auch die neu gestalteten Erfolgseinblendungen.

Ein Video von TrueAchievements demonstriert die aktualisierten Pop‑ups für Standard‑ und Rare‑Achievements.

Beim regulären Erfolg erscheint nun ein glänzendes Trophy‑Symbol, eingerahmt von einem Lorbeerkranz, bevor die bekannte „Achievement unlocked!“-Einblendung samt Titel und Gamerscore folgt.

Die seltenen Erfolge erhalten ebenfalls ein neues Icon: ein modernisiertes, violett schimmerndes Diamantsymbol. Auffällig ist, dass die Beschreibung der Achievements in der neuen Darstellung nicht angezeigt wird.

Die UI‑Überarbeitung sorgt bereits für Spekulationen, ob diese Designs einen Vorgeschmack auf kommende Änderungen auf Xbox‑Konsolen liefern könnten. Die Richtung ist klar: ein einheitlicheres, moderneres Xbox‑Erlebnis über alle Geräte hinweg.