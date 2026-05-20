Xbox Series X Dashboard: Unique Unites Us als dynamischer Hintergrund

Unique Unites Us steht ab sofort als neuer dynamischer Hintergrund für Xbox Series X|S zur Verfügung und erweitert die Personalisierungsoptionen der Konsole um ein weiteres animiertes Design.

Der Hintergrund kann direkt über die Systemeinstellungen der Konsole ausgewählt werden. Microsoft baut damit das Angebot an dynamischen Designs für die Benutzeroberfläche von Xbox Series X|S weiter aus.