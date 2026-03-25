Xbox Series X Dashboard: Update bringt neue Features für Insider und frische Anpassungen

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Image: Microsoft

Xbox März-Update bringt neue Konsolen-Features für Insider und mehr Individualisierung.

Microsoft hat das Xbox März-Update bereits vorgestellt, wie wir berichtet haben – und liefert damit neue Funktionen, die zunächst von Xbox Insidern getestet werden können. Neben Verbesserungen für die Konsole selbst gibt es auch Einblicke von der Game Developers Conference sowie neue dynamische Hintergründe für ausgewählte Spiele.

Im Mittelpunkt stehen die neuen Konsolen-Features, die aktuell in ersten Testphasen verfügbar sind. Spieler können ihre Startseite künftig deutlich stärker personalisieren, indem sie bis zu zehn Gruppen auf dem Home-Bildschirm anlegen. Diese Erweiterung sorgt für mehr Übersicht und individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

Auch bei der visuellen Gestaltung wird nachgelegt. Mit einer neuen Farboption lässt sich eine eigene, individuelle Farbe erstellen, die sich über die gesamte Konsole hinweg widerspiegelt. Ergänzt wird dies durch neue dynamische Hintergründe, unter anderem für Sea of Thieves und Towerborne, die zusätzliche visuelle Vielfalt auf die Xbox bringen.

Eine weitere wichtige Neuerung betrifft Quick Resume. Spieler können diese Funktion künftig für einzelne Spiele deaktivieren, sodass ausgewählte Titel immer frisch gestartet werden. Damit reagiert Xbox auf häufig geäußerte Wünsche aus der Community, die mehr Kontrolle über das Feature fordern.

Zusätzlich werden im Guide nun die fünf zuletzt freigeschalteten Profil-Badges eines Spielers angezeigt. Diese Anpassung erweitert die sozialen Funktionen der Konsole und ermöglicht einen schnelleren Überblick über aktuelle Erfolge.

Quelle
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25 Kommentare Added

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  1. Master Spencer 19340 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 25.03.2026 - 16:41 Uhr

    Vor zwei Wochen hat Xbox interne Ressourcen neu ausgerichtet, um zusätzliche Verbesserungen am Betriebssystem der Konsole voranzutreiben. Es gibt noch viele Bereiche, die weiterentwickelt werden müssen, doch dies ist ein positiver erster Schritt.

    #I💚XBOX

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  2. Robilein 1233490 XP Xboxdynasty Legend Platin | 25.03.2026 - 16:46 Uhr

    Sehr cool. Freue mich drauf die neuen Funktionen probieren zu können. Das man mehr Farben einstellen kann finde ich super.

    1
  3. NXG 0neShot 66330 XP Romper Domper Stomper | 25.03.2026 - 16:54 Uhr

    Die Sache mit quickresume ist sehr erfreulich 👍🏼 10 Gruppen brauche ich nicht, auch wenn ich über 200 Games installiert habe 😅 3 Gruppen sind vollkommen ausreichend ☺️

    0
  4. Blight 23785 XP Nasenbohrer Level 2 | 25.03.2026 - 16:56 Uhr

    Muss auch nochmal erwähnen, wie nützlich Quickresume ist. Hätte ich damals bei der Ankündigung nie gedacht.

    1
    • Yuichi x BL4cK 16355 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 25.03.2026 - 17:10 Uhr
      Antwort auf Blight

      Anscheinend tut Quick Resume auch viele Erfolge blockieren, ob’s stimmt kann ich nicht sagen, nur öfters gelesen

      0
      • oldGamer 175200 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 25.03.2026 - 17:18 Uhr
        Antwort auf Yuichi x BL4cK

        Bisher keine Probleme mit gehabt diesbezüglich, aber auch nie wirklich drauf geachtet ob ich die alle bekommen habe.
        Allerdings ist es in so manchem Online game eher hinderlich weil es dich eben direkt ins Spiel werfen will obwohl du längst vom Server geflogen bist.

        0
        • Blight 23785 XP Nasenbohrer Level 2 | 25.03.2026 - 17:27 Uhr
          Antwort auf oldGamer

          Kann ich verstehen mit den Online Games. Kann mir aber eigentlich nicht passieren, weil ich den Tick habe die Spiele immer zu beenden, wenn ich aufhöre.

          0
          • oldGamer 175200 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 25.03.2026 - 17:37 Uhr
            Antwort auf Blight

            Naja ich Wechsel ab und zu weil was dazwischen kommt und dann hast eben das du den Controller verbinden sollst im Hintergrund aber du schaltest einfach die Konsole danach direkt aus.
            Weil gerade in Singleplayer spielen ist das Feature echt nett.

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  5. Katanameister 366200 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 25.03.2026 - 16:58 Uhr

    Schöne Verbesserungen, bin mal auf die neuen „dynamischen Hintergründe“ gespannt 😅.

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  6. Rotten 108385 XP Master User | 25.03.2026 - 16:59 Uhr

    Hab ik gestern schon getestet ✌🏻 die Gruppen erweiterung find ik top 👌🏼 dit mit den Farben is och nice 😅

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    • Robilein 1233490 XP Xboxdynasty Legend Platin | 25.03.2026 - 17:03 Uhr
      Antwort auf Rotten

      Ach cool, danke für deine Eindrücke. Da kann ich mich auf was freuen. Endlich neue Farben. Die bisherigen werden irgendwann langweilig🤣🤣🤣

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  7. Lord Maternus 367205 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 25.03.2026 - 17:03 Uhr

    Ich warte immer noch darauf, dass man in der Bibliothek wieder einen Tab hat, in dem nur die Spiele drin sind, die man besitzt.
    Und sinnvolle Filter – z. B. nach Gruppen rausfiltern – wären auch cool.

    0
      • Blight 23785 XP Nasenbohrer Level 2 | 25.03.2026 - 17:24 Uhr
        Antwort auf Yuichi x BL4cK

        Eigene Spiele listet aber nicht korrekt nur die Spiele, die man besitzt. Besonders dann nicht, wenn man die Bibliothek sich auch noch mit einem andern Konto teilt. Früher konnte man auch direkt sehen, welche Spiele zB von Games with Gold stammen.

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      • Lord Maternus 367205 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 25.03.2026 - 17:36 Uhr
        Antwort auf Yuichi x BL4cK

        Was @Blight sagt xD
        Seit einiger Zeit fasst die Bibliothek unter „Spiele im Besitz“ alle Spiele zusammen, die man gekauft oder über die GwG bezogen hat. Nur eben auch die Xbox One Games, die man eben nicht besitzt.
        Das zeigt leider deutlich, welchen Stellenwert Kunden haben, die kein Abo nutzen möchten.

        Da das bewusst so gemacht wurde, denke ich nicht, dass es allzu schnell geändert wird. Also war meine Idee, eine Gruppe anzulegen mit den GwG, die mir eben nicht gehören. Das Problem dabei: Ich kann meine Bibliothek nach allen möglichen und unmöglichen Tags filtern, aber nicht sagen „Zeig mir alles, außer dieser Gruppe“.

        Das finde ich persönlich ziemlich peinlich, muss ich sagen.

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      • Lord Maternus 367205 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 25.03.2026 - 18:26 Uhr
        Antwort auf Rotten

        Aber nur bei „Alle Spiele“, oder? Das setzt sich jetzt ja zusammen aus „Im Besitz“ und „Kostenlos mit Xbox“ (Demos und Trials).
        Sowieso blöd, dass der GwG-Tab weg ist und dafür der für Demos und Trials kam.

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  8. Hey Iceman 879645 XP Xboxdynasty All Star Platin | 25.03.2026 - 17:25 Uhr

    Eine weitere wichtige Neuerung betrifft Quick Resume. Spieler können diese Funktion künftig für einzelne Spiele deaktivieren.

    Schon mehrfach eingestellt, eine Wohltat.

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