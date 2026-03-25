Xbox Series X Dashboard: Update bringt neue Features für Insider und frische Anpassungen

Microsoft hat das Xbox März-Update bereits vorgestellt, wie wir berichtet haben – und liefert damit neue Funktionen, die zunächst von Xbox Insidern getestet werden können. Neben Verbesserungen für die Konsole selbst gibt es auch Einblicke von der Game Developers Conference sowie neue dynamische Hintergründe für ausgewählte Spiele.

Im Mittelpunkt stehen die neuen Konsolen-Features, die aktuell in ersten Testphasen verfügbar sind. Spieler können ihre Startseite künftig deutlich stärker personalisieren, indem sie bis zu zehn Gruppen auf dem Home-Bildschirm anlegen. Diese Erweiterung sorgt für mehr Übersicht und individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

Auch bei der visuellen Gestaltung wird nachgelegt. Mit einer neuen Farboption lässt sich eine eigene, individuelle Farbe erstellen, die sich über die gesamte Konsole hinweg widerspiegelt. Ergänzt wird dies durch neue dynamische Hintergründe, unter anderem für Sea of Thieves und Towerborne, die zusätzliche visuelle Vielfalt auf die Xbox bringen.

Eine weitere wichtige Neuerung betrifft Quick Resume. Spieler können diese Funktion künftig für einzelne Spiele deaktivieren, sodass ausgewählte Titel immer frisch gestartet werden. Damit reagiert Xbox auf häufig geäußerte Wünsche aus der Community, die mehr Kontrolle über das Feature fordern.

Zusätzlich werden im Guide nun die fünf zuletzt freigeschalteten Profil-Badges eines Spielers angezeigt. Diese Anpassung erweitert die sozialen Funktionen der Konsole und ermöglicht einen schnelleren Überblick über aktuelle Erfolge.