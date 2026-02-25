Xbox Series X Dashboard: Update bringt scharfes Streaming in 1440p

Mit dem Februar Update erweitert Microsoft die technischen Möglichkeiten der Xbox Plattform. Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate können Spiele auf Xbox Series X/S, Xbox One X und Xbox One S nun mit einer Auflösung von bis zu 1440p streamen.

Die höhere Bitrate sorgt für ein schärferes Bild und wird schrittweise in allen unterstützten Regionen aktiviert.

Das Update reiht die Konsolen in die bereits kompatiblen Geräte wie die Xbox PC App, verschiedene Handheld Systeme, unterstützte Browser sowie ausgewählte Fernseher von Fire TV, LG und Samsung ein. Nach dem Ende der Beta Phase verfolgt Microsoft das Ziel, die Leistung weiter zu verbessern und das Cloud Streaming zu vereinheitlichen.

Parallel dazu erhält die Xbox PC-App neue akustische Rückmeldungen für die Controller-Navigation. Die dezenten Signale begleiten zentrale Aktionen innerhalb der App und sollen die Orientierung erleichtern. Nutzer können die Klänge im Bereich Einstellungen und dort im Abschnitt Audio anpassen oder deaktivieren.