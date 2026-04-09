Xbox Series X Dashboard: Visuelle Überarbeitung für Achievements und Profil-Änderungen

Microsoft startet neue Verbesserungen für das Achievement-System auf Xbox, die zunächst von ausgewählten Xbox Insidern getestet werden können. Ziel der Änderungen ist es, Erfolge sichtbarer zu machen und euch mehr Kontrolle über die Darstellung im eigenen Profil zu geben.

Ein zentraler Bestandteil ist die visuelle Überarbeitung der Achievement-Benachrichtigungen. Freigeschaltete Erfolge erscheinen künftig mit neuen Icons und Animationen, die sich zudem an eure gewählte Profilfarbe anpassen. Dadurch wirkt jede Freischaltung persönlicher und hebt sich stärker hervor.

Zusätzlich wird es bald möglich sein, einzelne Spiele aus der Achievement-Liste auszublenden. Diese Funktion erlaubt es, die eigene Historie gezielt zu bereinigen oder bestimmte Titel stärker in den Fokus zu rücken. Trotz der Ausblendung bleiben Gamerscore und Aktivitäten unverändert bestehen und fließen weiterhin vollständig in das Profil ein.

Auch vollständig abgeschlossene Spiele rücken stärker in den Vordergrund. Titel, bei denen ihr alle verfügbaren Gamerscore-Punkte erreicht habt, werden künftig hervorgehoben dargestellt. Neue Filteroptionen erleichtern es außerdem, abgeschlossene Spiele schneller zu finden oder ausgeblendete Inhalte gezielt zu verwalten.

Die neuen Funktionen werden schrittweise für weitere Insider ausgerollt und sollen zu einem späteren Zeitpunkt allen Spielern zur Verfügung stehen. Weitere Verbesserungen am Achievement-System sind bereits geplant, um Fortschritte und Meilensteine künftig noch stärker hervorzuheben.