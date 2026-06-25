Xbox Series X Dashboard: Xbox macht Schluss mit Wartezeiten und erweitert Gamertags auf 15 Zeichen

Mehr Freiheit beim Gamertag und Spielen trotz Updates: Xbox testet große Komfort-Offensive.

Xbox startet für Mitglieder des Insider-Programms eine neue Vorschau mehrerer Komfortfunktionen für die Konsole. Zu den Neuerungen gehören längere Gamertags, Xbox-360-Game-Hubs, Cloud-Gaming während laufender Updates sowie eine vereinfachte Wishlist-Funktion.

Die neuen Features werden zunächst für Teilnehmer des Alpha Skip-Ahead Rings ausgerollt und sollen später weitere Insider-Ringe erreichen.

Gamertags künftig mit bis zu 15 Zeichen

Xbox erhöht die maximale Länge einzigartiger Gamertags von bisher 12 auf künftig 15 Zeichen.

Die Erweiterung gilt für verfügbare und einzigartige Gamertags. Namen mit Suffixen oder nicht-lateinischen Zeichen bleiben weiterhin auf maximal 12 Zeichen beschränkt.

Xbox 360 Achievements erhalten eigene Game Hubs

Für installierte Xbox-360-Spiele werden erstmals Game Hubs eingeführt.

Spieler können dort künftig direkt auf wichtige Informationen zugreifen:

Achievement-Fortschritt

Spielaufnahmen und Screenshots

Weitere Spielinformationen

Zusätzlich werden detaillierte Achievement-Popups für Xbox-360-Titel direkt im Profil angezeigt.

Spielen während Updates per Cloud-Gaming

Eine der praktischsten Neuerungen betrifft Game-Pass-Mitglieder.

Wenn ein Spiel aktualisiert werden muss und gleichzeitig per Cloud Gaming verfügbar ist, kann das Spiel sofort gestartet werden, während das Update im Hintergrund heruntergeladen wird.

Die Cloud-Option erscheint direkt auf der Spielkarte, sobald ein Download oder Update läuft.

Wunschlisten werden weiter ausgebaut

Xbox vereinfacht außerdem das Hinzufügen von Spielen zur persönlichen Wunschliste.

Künftig lassen sich sowohl veröffentlichte als auch noch nicht erschienene Spiele direkt über die jeweilige Spielkarte zur Wishlist hinzufügen.

Alle Neuerungen im Überblick

Einzigartige Gamertags mit bis zu 15 Zeichen

Game Hubs für Xbox-360-Spiele

Erweiterte Achievement-Anzeige

Cloud-Gaming während laufender Spiel-Updates

Wunschlisten direkt über Spielkarten verwalten

Unterstützung für veröffentlichte und kommende Spiele

Mit dem Update konzentriert sich Xbox vor allem auf Komfortverbesserungen, die alltägliche Abläufe beschleunigen und den direkten Zugriff auf Spiele, Achievements und Wunschlisten vereinfachen.