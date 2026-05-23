Xbox Series X Dashboard: Xbox Player Voice: Spielzeit wird jetzt in Stunden statt Tagen angezeigt

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Image: Microsoft

Xbox reagiert in Rekordzeit auf Community-Wunsch zur Spielzeit-Anzeige.

Xbox hat eine neue Änderung am System der Spielzeit-Anzeige vorgenommen und setzt damit direkt ein Community-Feedback aus dem Xbox Player Voice Programm um. Ab sofort wird die „Play Time“ nicht mehr in Tagen, sondern in totalen Stunden dargestellt.

Die Anpassung geht auf einen Vorschlag der Xbox-Community zurück, der über die Feedback-Plattform eingereicht wurde. Ziel der Änderung ist eine genauere und transparentere Darstellung der tatsächlich gespielten Zeit.

Besonders bemerkenswert ist dabei die Geschwindigkeit der Umsetzung. Laut Angaben des Xbox-Teams wurde die Funktion innerhalb von nur drei Tagen nach Eingang des Vorschlags implementiert.

Mit dem Xbox Player Voice Programm möchte Microsoft die direkte Kommunikation mit Spielern stärken und Feedback schneller in konkrete Systemänderungen umsetzen. Die neue Spielzeit-Anzeige ist eines der ersten sichtbaren Ergebnisse dieses Ansatzes.

Die Änderung dürfte vor allem für Nutzer interessant sein, die ihre Spielzeit detaillierter nachvollziehen möchten, etwa für Statistik-Zwecke oder persönliche Fortschrittsanalysen.

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