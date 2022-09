Autor:, in / Xbox Series X

Das /twitchgaming: [email protected] Xbox Fall Showcase ist zu Ende und es wurden einige neue Spiele präsentiert. Mit dabei waren Song of Iron 2, Let’s Cook Together 2, Ghostbusters: Spirits Unleashed, Homestead Arcana, Born of Bread und vieles mehr.

Hier eine vollständige Auflistung der Spiele, die beim [email protected] Xbox-Showcase präsentiert wurden:

[email protected] Xbox Showcase – September 2022

Amazing Cultivation Simulator (Gamera Games / GSQ Games) – Verfügbar im PC Game Pass Big Con (Skybound Games) – erscheint im Game Pass Born of Bread (WildArts Studio) Call of the Wild: The Angler (Avalanche Studios) – verfügbar Cities Skylines: Plazas & Prominades (Paradox Interactive) – verfügbar Eville (Versus Evil) – erscheint im Game Pass Ghostbusters: Spirits Unleashed (IllFonic, Inc.) Homestead Arcana (Skybound Games) – erscheint im Game Pass Let’s Cook Together 2 (Yellow Dot) Metal: Hellsinger (Funcom) – ab heute im Game Pass Moonscars (Humble Games) – ab 27. September im Game Pass Rainbow Billy (Skybound Games) – erscheint im Game Pass Shoulders of Giants (Moving Pieces Interactive) Song of Iron 2 (Resting Relic) Spiderheck (tinyBuild) Turnip Boy Robs a Bank (Graffiti Games) – erscheint im Game Pass Valheim (Coffee Stain Publishing) – erscheint im Game Pass Walking Dead (Skybound Games) – erscheint im Game Pass Ynglet (Triple Topping) You Suck at Parking (Happy Volcano) – verfügbar im Game Pass

Falls ihr die Präsentation verpasst habt, gibt es hier die Aufzeichnung zu sehen: