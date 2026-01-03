Xbox Series X: 2025 endet mit dem schlimmsten Verkaufsjahr aller Zeiten in UK

Der Jahresabschluss 2025 entwickelt sich für Xbox zu einem historischen Tiefpunkt, denn die Marke verzeichnet in Großbritannien das schlechteste Jahr ihrer gesamten Konsolengeschichte.
Die Verkäufe der Xbox‑Hardware sind um 39 Prozent eingebrochen und markieren damit einen drastischen Rückgang, der die gesamte Performance des Konsolen‑Line‑ups überschattet.
Die Zahlen zeigen ein Jahr, das für Microsofts Gaming‑Sparte alles andere als erfolgreich verlaufen ist und die Diskussionen rund um die Zukunft der Plattform neu entfacht.
Der Einbruch betrifft das komplette Konsolenportfolio und unterstreicht, wie schwierig das Jahr 2025 für Xbox verlaufen ist. Trotz zahlreicher Marketing‑Impulse und einer starken Präsenz im Gaming‑Sektor konnte die Marke in Großbritannien keinen Aufwärtstrend erzeugen.
Der Rückgang um 39 Prozent stellt eine Zäsur dar, die das Jahr 2025 als problematisch einordnet und die Erwartungen an die kommenden Monate erhöht. Die Entwicklung sorgt für eine Atmosphäre, in der die kommenden Projekte stärker denn je im Fokus stehen.
Gleichzeitig richtet sich der Blick auf das Jahr 2026, das mit einem vollgepackten Release‑Kalender beschrieben wird. Microsoft schließt das Jahr 2025 zwar mit einem massiven Rückschlag ab, doch die interne Planung sieht eine Reihe großer Veröffentlichungen vor, die das Bild im kommenden Jahr verändern sollen.
Das wird nicht nur in UK so aussehen, aber was hat MS denn erwartet? Wenn die die XBox dort so bewerben, wie hier und keine Bundles anbieten, ist der Rückgang logisch und die großen Exclusives bekomme ich inzwischen auch auf der PS5. Wofür also eine XBox?
Tja, wenn man die XBox Konsolenpreise erhöht statt senkt, zum Black Friday keine Angebote raushaut, das Tafelsilber an die Blauen verkauft und die Game Pass Preise in schwindelerregende Höhen treibt ist doch vernünftigerweise auch gar nichts anderes zu erwarten.
Sehe ich auch so.
Und das überrascht jetzt wem?
Guckt man sich die Entwicklung an ist es doch völlig klar, in meinem Umfeld hat sich seit 2020 keiner mehr ne Xbox gekauft..eigentlich schade das MS so untergeht.
Aber geliefert wie bestellt 🤷🏻♂️
Genug Gründe haben meine Vorredner ja schon geschrieben.
Es hat mit die ganze Preiserhöhung zutun ob konsole oder spiele
Microsoft könnte dazu übergehen Zeitexklusiv für Xbox zu veröffentlichen und erst ca 0,5 – 1 Jahr später für andere Plattformen zu releasen. Das macht die Hardware gleich wieder relevanter und so macht es auch Sony mit den eigenen Spielen. Da Microsoft hier sowohl quantitativ wie auch qualitativ über das bessere lineup verfügt, insbesondere in 2026 wäre das ein Vorteil, den man ausspielen kann.
Das ist vollkommen uninteressant weil es verschenktes Potential ist. Sony macht es weil sie es können und die Kunden haben. Bei Microsoft bringt es nichts zudem kommt eh alles dayndate auf dem PC….der Drops is gelutscht.
Ein 3rd party Spiel performt auch schlechter auf Xbox wenn es erst ein Jahr oder zwei später kommt anstatt es dayone zu releasen. Dazu kommen die Marketingkosten und Werbekampagnen…dazu ist Xbox nicht mehr in der Lage. Wenn du Werbekampagnen planst sollen die den größtmöglichen Umsatz an Land ziehen und das ist mit Xbox nicht mehr möglich.
Den Zahlen zufolge hat Microsoft deutlich mehr Kunden als Sony. Sowohl bei den Spielern ihrer Gaming Software, als auch bei den Leuten in den Xbox Diensten.
Einzig beim Aspekt der Konsolen Hardware liegt man zurück. Wenn man daran was ändern möchte, wäre ein zeitversetzter Release wie bei Sony durchaus eine Option.
Too little, too late.
Und viele Spiele sind erst nachträglich für PS5 erschienen; wie zuletzt (das fertig gepatchte) Flight Simulator
Ist doch völlig klar immerhin ist Microsoft doch nun mittlerweile schon seit zwei Jahren dabei seine klassische Konsolensparte abzuwickeln ohne es in aller Härte auszusprechen.
Würde sogar drauf wetten irgendwann Sarah Bond und Phil Spencer zu sehen wie sie völlig enthusiastisch erzählen „Wir werfen unsere Kompetenzen mit Asus zusammen für die nächste bahnbrechende Xbox“…das bedeutet dann soviel wie „wir sind raus“ aber die treuen drei Microsoft Ritter auf XD werden es dann noch imme4 leugnen 😉
Die Handhelds scheinen auch keinen Impact zu haben
Und das wo UK immer noch sowas wie das Xbox Land in Europa war. … überraschend kommt es aber nicht. Auch für MS bestimmt nicht.
Ich frag mich nur wie uns von neuer Hardware überzeugen wollen wenn sie mir ihrer aktuellen so umgehen 🤔
Es war halt auch schwachsinnig die Konsolenpreise derart zu erhöhen ohne großartige Angebote über das Jahr verteilt und dann auch noch den Game Pass so unattraktiv mit den neuen Preisen und Umstrukturierungen zu gestalten, dazu kommt noch das kaum vorhandene Marketing, macht auf jeden Fall den Eindruck als ob das vorsätzlich so gehandhabt wurde.
Wem wundert es. Von mir gibt es da kein Mitleid mehr. Selbst schuld würde ich sagen. Es ist nur Frage der Zeit bis Microsoft keine Xbox Konsole mehr bringt. Dann gibt es nur Nintendo und Sony