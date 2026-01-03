Xbox Series X: 2025 endet mit dem schlimmsten Verkaufsjahr aller Zeiten in UK

Xbox‑Absatz stürzt um 39 Prozent ab und sorgt für Alarmstimmung bei Microsoft.

Der Jahresabschluss 2025 entwickelt sich für Xbox zu einem historischen Tiefpunkt, denn die Marke verzeichnet in Großbritannien das schlechteste Jahr ihrer gesamten Konsolengeschichte.

Die Verkäufe der Xbox‑Hardware sind um 39 Prozent eingebrochen und markieren damit einen drastischen Rückgang, der die gesamte Performance des Konsolen‑Line‑ups überschattet.

Die Zahlen zeigen ein Jahr, das für Microsofts Gaming‑Sparte alles andere als erfolgreich verlaufen ist und die Diskussionen rund um die Zukunft der Plattform neu entfacht.

Der Einbruch betrifft das komplette Konsolenportfolio und unterstreicht, wie schwierig das Jahr 2025 für Xbox verlaufen ist. Trotz zahlreicher Marketing‑Impulse und einer starken Präsenz im Gaming‑Sektor konnte die Marke in Großbritannien keinen Aufwärtstrend erzeugen.

Der Rückgang um 39 Prozent stellt eine Zäsur dar, die das Jahr 2025 als problematisch einordnet und die Erwartungen an die kommenden Monate erhöht. Die Entwicklung sorgt für eine Atmosphäre, in der die kommenden Projekte stärker denn je im Fokus stehen.

Gleichzeitig richtet sich der Blick auf das Jahr 2026, das mit einem vollgepackten Release‑Kalender beschrieben wird. Microsoft schließt das Jahr 2025 zwar mit einem massiven Rückschlag ab, doch die interne Planung sieht eine Reihe großer Veröffentlichungen vor, die das Bild im kommenden Jahr verändern sollen.