Xbox Series X: 30 weitere Top-Spiele 2025

Intro

Spieler erwarten jede Menge Highlights im Jahr 2025 und darüber hinaus, das zeigte schon unsere Liste der Top 50 Spiele 2025. Damit aber nicht genug, heute präsentieren wir euch in diesem Artikel 30+ weitere Top-Spiele, die im Jahr 2025 und darüber hinaus erscheinen werden. Wieder gilt, dass hier sicher Spiele fehlen werden, auf die ihr sehnlichst wartet. Am besten teilt ihr diese in den Kommentaren und wir fügen sie in einer neuen Liste gerne hinzu.

