Xbox Series X: 7 Millionen Gamerscore: Xbox-Spieler erreicht unglaublichen Rekord

Ein Xbox-Spieler hat einen außergewöhnlichen Meilenstein erreicht: Nick Billz hat die Marke von 7 Millionen Gamerscore überschritten.

Damit zählt er zu den wenigen Spielern, die eine derart hohe Gamerscore-Summe auf Xbox-Plattformen erreichen konnten. Der Wert setzt sich aus einer enormen Anzahl abgeschlossener Erfolge in zahlreichen Spielen zusammen.

Gamerscore wird auf Xbox-Systemen durch das Freischalten von Achievements in Spielen gesammelt und dient als Maßstab für die Aktivität und den Fortschritt eines Spielers innerhalb des Xbox-Ökosystems.

Die erreichte Marke von 7 Millionen unterstreicht die langfristige und intensive Beschäftigung mit Xbox-Spielen über viele Jahre hinweg und hebt Nick Billz damit in eine der höchsten bekannten Gamerscore-Kategorien.

Wie hoch ist euer Gamerscore aktuell?