Xbox Series X: 7 Millionen Gamerscore: Xbox-Spieler erreicht unglaublichen Rekord

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Nick Billz erreicht mit 7 Millionen Gamerscore einen außergewöhnlichen Xbox-Rekord.

Ein Xbox-Spieler hat einen außergewöhnlichen Meilenstein erreicht: Nick Billz hat die Marke von 7 Millionen Gamerscore überschritten.

Damit zählt er zu den wenigen Spielern, die eine derart hohe Gamerscore-Summe auf Xbox-Plattformen erreichen konnten. Der Wert setzt sich aus einer enormen Anzahl abgeschlossener Erfolge in zahlreichen Spielen zusammen.

Gamerscore wird auf Xbox-Systemen durch das Freischalten von Achievements in Spielen gesammelt und dient als Maßstab für die Aktivität und den Fortschritt eines Spielers innerhalb des Xbox-Ökosystems.

Die erreichte Marke von 7 Millionen unterstreicht die langfristige und intensive Beschäftigung mit Xbox-Spielen über viele Jahre hinweg und hebt Nick Billz damit in eine der höchsten bekannten Gamerscore-Kategorien.

Wie hoch ist euer Gamerscore aktuell?

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63 Kommentare Added

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  1. dancingdragon75 214090 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.04.2026 - 09:34 Uhr

    mein GS steht bei 155.884

    ich bin auch aufm Weg zur Million.. mit ganz ganz ganz vielen kleinen und sehr kleinen Schritten 🤣

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  2. Hey Iceman 892835 XP Xboxdynasty All Star Platin | 22.04.2026 - 09:50 Uhr

    Zeigt mir nur, das er jeden 💩kauft um die meisten Punkte zu haben 🙄
    Das ganze System ist seit der One uninteressant geworden da für jedes spiel GS generiert werden kann und die 1000 GS Grenze gesprengt wurde.
    Ich mag eigentlich nur noch das Aufploppen der Meldung, die Punkte sind mir sowas von egal geworden.

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  3. Eddy 12325 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 22.04.2026 - 09:50 Uhr

    Ich meine gelesen zu haben, dass jemand etwas Ähnliches bei PSN geschafft hat, indem er mehrere Accounts genutzt hat.

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  4. Master-Race 7380 XP Beginner Level 3 | 22.04.2026 - 09:59 Uhr

    Ich verstehe dieses GS oder Platin hunten generell nicht….wozu macht man sowas? Oft frisst es einfach nur sinnlos Zeit und vorallem Nerven…und am Ende bekommt man dafür eigentlich gar nichts, außer vielleicht einen virtuellen Schwanzvergleich mit anderen…

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  5. Lord Hektor 376810 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 22.04.2026 - 10:13 Uhr

    Es gibt schon jemanden mit über 8 Millionen Gamerscore 🤯. Ich habe aktuell knapp 265k und es geht immer langsam nach oben.

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  6. Thagor90 20260 XP Nasenbohrer Level 1 | 22.04.2026 - 10:20 Uhr

    ich bin bei jämmerlichen 14.515 😀

    ich spiele zumeist aber auch dauerhaft die gleichen Spiele 😀 in 15 Tagen Spielzeit Diablo IV kann man halt trotzdem nicht über 1650 Punkte erreichen (die ich trotzdem noch nicht habe :-D)

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