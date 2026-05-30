Xbox Series X: Aaron Greenberg feiert Xbox-Erfolg – kurz darauf eskaliert die Debatte um PlayStation-Logos

Ausgerechnet kurz nach einem optimistischen Beitrag von Aaron Greenberg ist innerhalb der Xbox-Community eine neue Diskussion entbrannt. Auslöser sind die bestätigten Plattform-Einblendungen beim Xbox Games Showcase 2026.
Greenberg hatte zuvor eine Auswertung von YouGov geteilt, die eine positivere Wahrnehmung der Marke Xbox in den vergangenen Wochen zeigen sollte.
Der Beitrag wurde jedoch schnell von zahlreichen Spielern und Fans kommentiert, nachdem Xbox Game Studios-Chef Matt Booty in einem Podcast erneut bestätigt hatte, dass beim kommenden Showcase sämtliche unterstützten Plattformen klar gekennzeichnet werden.
Parallel wurde Fable auf das Jahr 2027 verschoben.
RETURN TO XBOX! 💚📈 pic.twitter.com/O5iYs6U2bI
— Aaron Greenberg (@aarongreenberg) May 29, 2026
Auf die Frage nach der Transparenz bei Multi-Plattform-Titeln erklärte Booty im neuesten Podcast, dass Microsoft weiterhin deutlich anzeigen werde, auf welchen Systemen die gezeigten Spiele erscheinen.
Dieses Vorgehen habe sich bereits bei früheren Formaten wie der Developer Direct oder der Partner Preview bewährt.
Genau diese Strategie sorgt nun bei einem Teil der Community für Kritik. Während Microsoft die Einblendungen als transparente Kommunikation versteht, sehen einige Xbox-Fans darin eine unnötige Werbung für Konkurrenzplattformen während einer Xbox-Veranstaltung.
In sozialen Netzwerken wurde insbesondere die Aussicht kritisiert, während des gesamten Showcases regelmäßig Logos von PlayStation oder Nintendo Switch 2 neben den vorgestellten Spielen zu sehen.
Einige Fans argumentieren, dass sich ein Xbox Games Showcase in erster Linie auf die eigene Marke konzentrieren sollte.
Die Diskussion entwickelte sich offenbar so heftig, dass sich sogar Asha Sharma öffentlich dazu äußerte. Ihren Aussagen zufolge sei die Kritik intern angekommen und sie nehme es auf ihre Kappe. Gleichzeitig erklärte sie, dass mögliche Änderungen mittlerweile kaum noch umsetzbar seien, da die Vorbereitungen für die Veranstaltung bereits weit fortgeschritten sind.
Unabhängig von der eigenen Meinung zeigt die Debatte vor allem, wie emotional das Thema inzwischen diskutiert wird und das mittlerweile jeder denkt, er könne seinen Senf dazu abgeben und man müsse „seine Kritik“ umsetzen.
Was ursprünglich als Zeichen für mehr Transparenz gedacht war, hat wenige Tage vor dem Xbox Games Showcase eine der größten negativen Community-Diskussionen rund um das Event ausgelöst und wird weiter von einigen Xbox-Fans angetrieben. Mittlerweile zeigen sich auch immer mehr Xbox-Fans über die Transparenz dankbar. Dennoch spaltet das Thema derzeit die eigenen Reihen.
Ob die tatsächliche Präsentation die Gemüter beruhigen kann oder die Kritik weiter zunimmt, wird sich am 7. Juni zeigen.
110 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wayne 😄 Es wäre eher ein Problem wenn kein XBOX Logo zu sehen wäre.
Bei dieser Vorgehensweise wäre das Logo eigentlich völlig egal, da sich kaum einer damit identifiziert. MS könnte sogar einfach einen anderen Namen nehmen, nach dem Motto „Xall“ – würde doch kaum noch jemanden interessieren, falls der eingeschlagene Weg weitergeführt werden sollte…
Freue mich auf den Showcase, weil mich Spiele interessieren, egal von welchem Publisher. Wenn ein Spiel dabei ist, das auch für die Playstation erscheint, muss man das nicht noch hervorheben. Sony macht das auch nicht anders.
MS muss sich langsam mal entscheiden, wohin der Weg geht. Multiplattform-Publisher oder wieder PC/Xbox-exklusiv. Die MS-Strategie hat sich in den letzten Jahren so oft verändert, da blickt doch keiner mehr durch. Macht die Spiele wieder exklusiv und hört auf, euer Tafelsilber zu verramschen. Wenn ihr schon nicht ohne die Blauen zurechtkommt, dann macht die Spiele wenigstens zeitexklusiv. Sony macht es auch nicht anders. Dieses Rumgeeire hilft der Marke Xbox jedenfalls nicht.
„da blickt doch keiner mehr durch.“
In einem Artikel von heute Morgen steht doch ganz klar: „Xbox hat in den vergangenen Monaten mehrfach betont, Spieler auf möglichst vielen Plattformen erreichen zu wollen.“
https://www.xboxdynasty.de/news/showcase-2026/ueberall-playstation-logos-beim-xbox-event-bestaetigt/
Sollen sie halt alle Logos ebtfernen 😀
Oh Mann… Die Jungs wären auf einer Playstation besser aufgehoben. Denn dort wird auch weiterhin gearbeitet wie im Jahr 1996.
Ist das nun gut oder schlecht?
Was ist an den Logos so schlimm? Wenn sie es für playstation ankündigen, sind die logos doch brechtigt. ist nunmal der neue xbox weg.
Microsoft so: Hui hier steht ein Näpfchen mit Fett, kann ich da mal reintreten? 😅
Wegen Fettnäpfchen, ihr versteht? 😅
Ach egal 😒
Multiplattform ist nunmal die Zukunft.
Finde das auch gut so, gerade wenn es um Crossplay und Cross-Progression geht.
Und ganz ehrlich: Jeder weiß, dass die meisten Spiele auf fast allen Plattformen erscheinen, Logo hin oder her.
Würde ich nicht behaupten oder hast du Mario schon auf der Xbox oder PS entdeckt. Uncharted oder The Last of Us?!? Was hat Sony vor? Kaum noch PC Releases?! Ich meine, wo siehst du da die Zukunft? Nur weil MS davon faselt?
Dem widerspreche ich und
SONY und NINTENDO Ebenfalls!!
Ich bin mal gespannt wann der Vollcrash kommt, die meisten fantasieren davon, dass es wieder wie früher wird mit Exklusivität und so weiter, bemerken aber nicht, dass es insgesamt nicht gut läuft in der Gaming Branche und auch wirtschaftlich sieht es doch sehr düster aus, mit Multiplattform Veröffentlichungen könnte man den explodierenden Kosten noch entgegenwirken.
Naja in den letzten Shows hat das auch keinen interessiert aber ich glaube es war die Art wie „euphorisch“ Booty die Frage beantwortet hat. Hätten sie die Frage ausgelassen wäre es zu keinem shitstorm gekommen.
Allerdings sieht man hier schon wieder in den unterschiedlichen Aussagen von Booty und Sharma Parallelen zu Spencer damals…
Vor den letzten Shows wurde auch nicht von Return to Xbox geredet…
„Parallelen zu Spencer damals…“
Man könnte auf die Idee kommen, dass Nadella einen genauen Blick auf die Zahlen hat
Alles was jetzt gezeigt wird ist seit Jahren in der Entwicklung, die unterstützten Plattformen stehen seit langer Zeit fest.
Natürlich wird dann bei der Präsentation erwähnt das Spiel xy auf Plattform xy erscheint.
Nur weil Asha jetzt als neue CEO da ist wird sich die Realesepolitik nicht von heute auf morgen ändern.
Die Logos einfach weg zu lassen würde viele interessierte Kunden verwirrt zurück lassen.