Xbox Series X: Aaron Greenberg feiert Xbox-Erfolg – kurz darauf eskaliert die Debatte um PlayStation-Logos

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PlayStation-Logos beim Xbox Showcase sorgen für heftige Diskussionen in der Community.

Ausgerechnet kurz nach einem optimistischen Beitrag von Aaron Greenberg ist innerhalb der Xbox-Community eine neue Diskussion entbrannt. Auslöser sind die bestätigten Plattform-Einblendungen beim Xbox Games Showcase 2026.

Greenberg hatte zuvor eine Auswertung von YouGov geteilt, die eine positivere Wahrnehmung der Marke Xbox in den vergangenen Wochen zeigen sollte.

Der Beitrag wurde jedoch schnell von zahlreichen Spielern und Fans kommentiert, nachdem Xbox Game Studios-Chef Matt Booty in einem Podcast erneut bestätigt hatte, dass beim kommenden Showcase sämtliche unterstützten Plattformen klar gekennzeichnet werden.

Parallel wurde Fable auf das Jahr 2027 verschoben.

Auf die Frage nach der Transparenz bei Multi-Plattform-Titeln erklärte Booty im neuesten Podcast, dass Microsoft weiterhin deutlich anzeigen werde, auf welchen Systemen die gezeigten Spiele erscheinen.

Dieses Vorgehen habe sich bereits bei früheren Formaten wie der Developer Direct oder der Partner Preview bewährt.

Genau diese Strategie sorgt nun bei einem Teil der Community für Kritik. Während Microsoft die Einblendungen als transparente Kommunikation versteht, sehen einige Xbox-Fans darin eine unnötige Werbung für Konkurrenzplattformen während einer Xbox-Veranstaltung.

In sozialen Netzwerken wurde insbesondere die Aussicht kritisiert, während des gesamten Showcases regelmäßig Logos von PlayStation oder Nintendo Switch 2 neben den vorgestellten Spielen zu sehen.

Einige Fans argumentieren, dass sich ein Xbox Games Showcase in erster Linie auf die eigene Marke konzentrieren sollte.

Die Diskussion entwickelte sich offenbar so heftig, dass sich sogar Asha Sharma öffentlich dazu äußerte. Ihren Aussagen zufolge sei die Kritik intern angekommen und sie nehme es auf ihre Kappe. Gleichzeitig erklärte sie, dass mögliche Änderungen mittlerweile kaum noch umsetzbar seien, da die Vorbereitungen für die Veranstaltung bereits weit fortgeschritten sind.

Unabhängig von der eigenen Meinung zeigt die Debatte vor allem, wie emotional das Thema inzwischen diskutiert wird und das mittlerweile jeder denkt, er könne seinen Senf dazu abgeben und man müsse „seine Kritik“ umsetzen.

Was ursprünglich als Zeichen für mehr Transparenz gedacht war, hat wenige Tage vor dem Xbox Games Showcase eine der größten negativen Community-Diskussionen rund um das Event ausgelöst und wird weiter von einigen Xbox-Fans angetrieben. Mittlerweile zeigen sich auch immer mehr Xbox-Fans über die Transparenz dankbar. Dennoch spaltet das Thema derzeit die eigenen Reihen.

Ob die tatsächliche Präsentation die Gemüter beruhigen kann oder die Kritik weiter zunimmt, wird sich am 7. Juni zeigen.

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110 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Saibot77 34450 XP Bobby Car Geisterfahrer | 30.05.2026 - 10:07 Uhr

    Wayne 😄 Es wäre eher ein Problem wenn kein XBOX Logo zu sehen wäre.

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    • the-last-of-me-x 86155 XP Untouchable Star 3 | 30.05.2026 - 11:26 Uhr
      Antwort auf Saibot77

      Bei dieser Vorgehensweise wäre das Logo eigentlich völlig egal, da sich kaum einer damit identifiziert. MS könnte sogar einfach einen anderen Namen nehmen, nach dem Motto „Xall“ – würde doch kaum noch jemanden interessieren, falls der eingeschlagene Weg weitergeführt werden sollte…

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  2. Scavenger 14525 XP Leetspeak | 30.05.2026 - 10:08 Uhr

    Freue mich auf den Showcase, weil mich Spiele interessieren, egal von welchem Publisher. Wenn ein Spiel dabei ist, das auch für die Playstation erscheint, muss man das nicht noch hervorheben. Sony macht das auch nicht anders.
    MS muss sich langsam mal entscheiden, wohin der Weg geht. Multiplattform-Publisher oder wieder PC/Xbox-exklusiv. Die MS-Strategie hat sich in den letzten Jahren so oft verändert, da blickt doch keiner mehr durch. Macht die Spiele wieder exklusiv und hört auf, euer Tafelsilber zu verramschen. Wenn ihr schon nicht ohne die Blauen zurechtkommt, dann macht die Spiele wenigstens zeitexklusiv. Sony macht es auch nicht anders. Dieses Rumgeeire hilft der Marke Xbox jedenfalls nicht.

    0
  4. Duck-Dynasty 181555 XP Battle Rifle Man | 30.05.2026 - 10:35 Uhr

    Oh Mann… Die Jungs wären auf einer Playstation besser aufgehoben. Denn dort wird auch weiterhin gearbeitet wie im Jahr 1996.

    0
  5. Falko99 12180 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 30.05.2026 - 10:53 Uhr

    Was ist an den Logos so schlimm? Wenn sie es für playstation ankündigen, sind die logos doch brechtigt. ist nunmal der neue xbox weg.

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  6. Lucky Mike 4 78770 XP Tastenakrobat Level 4 | 30.05.2026 - 10:56 Uhr

    Microsoft so: Hui hier steht ein Näpfchen mit Fett, kann ich da mal reintreten? 😅
    Wegen Fettnäpfchen, ihr versteht? 😅
    Ach egal 😒

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  7. Truncothalamus 2040 XP Beginner Level 1 | 30.05.2026 - 10:59 Uhr

    Multiplattform ist nunmal die Zukunft.
    Finde das auch gut so, gerade wenn es um Crossplay und Cross-Progression geht.
    Und ganz ehrlich: Jeder weiß, dass die meisten Spiele auf fast allen Plattformen erscheinen, Logo hin oder her.

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    • the-last-of-me-x 86155 XP Untouchable Star 3 | 30.05.2026 - 11:29 Uhr
      Antwort auf Truncothalamus

      Würde ich nicht behaupten oder hast du Mario schon auf der Xbox oder PS entdeckt. Uncharted oder The Last of Us?!? Was hat Sony vor? Kaum noch PC Releases?! Ich meine, wo siehst du da die Zukunft? Nur weil MS davon faselt?

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    • Katanameister 442420 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 30.05.2026 - 11:46 Uhr
      Antwort auf Truncothalamus

      Ich bin mal gespannt wann der Vollcrash kommt, die meisten fantasieren davon, dass es wieder wie früher wird mit Exklusivität und so weiter, bemerken aber nicht, dass es insgesamt nicht gut läuft in der Gaming Branche und auch wirtschaftlich sieht es doch sehr düster aus, mit Multiplattform Veröffentlichungen könnte man den explodierenden Kosten noch entgegenwirken.

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  8. Venom 24500 XP Nasenbohrer Level 2 | 30.05.2026 - 11:08 Uhr

    Naja in den letzten Shows hat das auch keinen interessiert aber ich glaube es war die Art wie „euphorisch“ Booty die Frage beantwortet hat. Hätten sie die Frage ausgelassen wäre es zu keinem shitstorm gekommen.

    Allerdings sieht man hier schon wieder in den unterschiedlichen Aussagen von Booty und Sharma Parallelen zu Spencer damals…

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  9. DrFreaK666 277430 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 30.05.2026 - 11:22 Uhr

    „Parallelen zu Spencer damals…“

    Man könnte auf die Idee kommen, dass Nadella einen genauen Blick auf die Zahlen hat

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  10. Captain Satan 125330 XP Man-at-Arms Gold | 30.05.2026 - 11:31 Uhr

    Alles was jetzt gezeigt wird ist seit Jahren in der Entwicklung, die unterstützten Plattformen stehen seit langer Zeit fest.
    Natürlich wird dann bei der Präsentation erwähnt das Spiel xy auf Plattform xy erscheint.
    Nur weil Asha jetzt als neue CEO da ist wird sich die Realesepolitik nicht von heute auf morgen ändern.

    Die Logos einfach weg zu lassen würde viele interessierte Kunden verwirrt zurück lassen.

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