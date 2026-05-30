Xbox Series X: Aaron Greenberg feiert Xbox-Erfolg – kurz darauf eskaliert die Debatte um PlayStation-Logos

Ausgerechnet kurz nach einem optimistischen Beitrag von Aaron Greenberg ist innerhalb der Xbox-Community eine neue Diskussion entbrannt. Auslöser sind die bestätigten Plattform-Einblendungen beim Xbox Games Showcase 2026.

Greenberg hatte zuvor eine Auswertung von YouGov geteilt, die eine positivere Wahrnehmung der Marke Xbox in den vergangenen Wochen zeigen sollte.

Der Beitrag wurde jedoch schnell von zahlreichen Spielern und Fans kommentiert, nachdem Xbox Game Studios-Chef Matt Booty in einem Podcast erneut bestätigt hatte, dass beim kommenden Showcase sämtliche unterstützten Plattformen klar gekennzeichnet werden.

Parallel wurde Fable auf das Jahr 2027 verschoben.

Auf die Frage nach der Transparenz bei Multi-Plattform-Titeln erklärte Booty im neuesten Podcast, dass Microsoft weiterhin deutlich anzeigen werde, auf welchen Systemen die gezeigten Spiele erscheinen.

Dieses Vorgehen habe sich bereits bei früheren Formaten wie der Developer Direct oder der Partner Preview bewährt.

Genau diese Strategie sorgt nun bei einem Teil der Community für Kritik. Während Microsoft die Einblendungen als transparente Kommunikation versteht, sehen einige Xbox-Fans darin eine unnötige Werbung für Konkurrenzplattformen während einer Xbox-Veranstaltung.

In sozialen Netzwerken wurde insbesondere die Aussicht kritisiert, während des gesamten Showcases regelmäßig Logos von PlayStation oder Nintendo Switch 2 neben den vorgestellten Spielen zu sehen.

Einige Fans argumentieren, dass sich ein Xbox Games Showcase in erster Linie auf die eigene Marke konzentrieren sollte.

Die Diskussion entwickelte sich offenbar so heftig, dass sich sogar Asha Sharma öffentlich dazu äußerte. Ihren Aussagen zufolge sei die Kritik intern angekommen und sie nehme es auf ihre Kappe. Gleichzeitig erklärte sie, dass mögliche Änderungen mittlerweile kaum noch umsetzbar seien, da die Vorbereitungen für die Veranstaltung bereits weit fortgeschritten sind.

Unabhängig von der eigenen Meinung zeigt die Debatte vor allem, wie emotional das Thema inzwischen diskutiert wird und das mittlerweile jeder denkt, er könne seinen Senf dazu abgeben und man müsse „seine Kritik“ umsetzen.

Was ursprünglich als Zeichen für mehr Transparenz gedacht war, hat wenige Tage vor dem Xbox Games Showcase eine der größten negativen Community-Diskussionen rund um das Event ausgelöst und wird weiter von einigen Xbox-Fans angetrieben. Mittlerweile zeigen sich auch immer mehr Xbox-Fans über die Transparenz dankbar. Dennoch spaltet das Thema derzeit die eigenen Reihen.

Ob die tatsächliche Präsentation die Gemüter beruhigen kann oder die Kritik weiter zunimmt, wird sich am 7. Juni zeigen.