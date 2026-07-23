Xbox Series X: Abwärtskompatibilität auf PC – Digital Foundry entdeckt erste Probleme

Mit der neuen Xbox-Abwärtskompatibilität für PC bringt Microsoft erstmals ausgewählte Spiele der originalen Xbox auf Windows-PCs und Handhelds. Digital Foundry hat die vier ersten Titel ausführlich untersucht und dabei neben einigen Verbesserungen auch ein technisches Problem festgestellt.
Zum Start stehen Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live & Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge und Fuzion Frenzy zur Verfügung.
Drei der vier Spiele liefen bereits auf der ursprünglichen Xbox mit 30 FPS. Dieses Limit bleibt auch bei den neuen PC-Versionen bestehen. Lediglich Fuzion Frenzy bildet mit 60 FPS eine Ausnahme und erreicht damit ebenfalls die gleiche Bildrate wie das Original.
Probleme mit dem Frame-Pacing auf PC
Bei den drei 30-FPS-Spielen stellte Digital Foundry allerdings ein unregelmäßiges Frame-Pacing fest. Abweichungen vom regulären Aktualisierungsintervall können insbesondere bei Kamerabewegungen zu einem sichtbar unruhigeren Bild führen.
Auf den über die Abwärtskompatibilität laufenden Xbox-Konsolenversionen tritt dieses Problem laut der Analyse nicht auf. Digital Foundry hat das Xbox-Team bereits über die Auffälligkeiten informiert, sodass entsprechende Korrekturen mit zukünftigen Updates möglich sind.
Dafür bietet die PC-Version an anderer Stelle Vorteile. Conker: Live & Reloaded wird beispielsweise im korrekten 4:3-Seitenverhältnis dargestellt, während die abwärtskompatible Version auf Xbox Series X laut Digital Foundry ein schmaleres Bild ausgibt.
Darüber hinaus bietet die Xbox-App auf dem PC zusätzliche Einstellungen, die beim Spielen derselben Klassiker über die Abwärtskompatibilität auf Xbox Series X|S nicht zur Verfügung stehen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist ja gerade mal einen Tag alt, Probleme werden dann mit Sicherheit noch behoben. Allein, dass dies ermöglicht wird, ist schon eine sehr gute Sache, finde ich. Klar geht das mit Emulatoren schon viel länger, aber legale Wege finde ich immer besser.
Alle Anfang ist schwer.
Nichts was sich nicht durch ein paar Bug Fixing lösen lässt.
Janu, sie werden nicht ohne Grund erst vier Titel veröffentlicht haben…
Das muss sich auch noch entsprechend entwickeln.
Ob die vier Spiele noch jemand hinterm Ofen vorlocken?
Aber grundsätzlich gut das sie jetzt auch am PC da Thema AK angehen.
Das es da paar Kinderkrankheiten gibt sollte Klar sein. Natürlich wäre es besser wenn es keine gibt. Doch das Programm ist ja sehr neu und erst seit Gestern erhältlich auf PC . Also einfach mal abwarten und schauen wo es hingeht und ob es Anklang findet.
Warum hat noch niemand erwähnt dass wohl Mark Cerny verdeckt an der Entwicklung beteiligt sein müsste damit diese Probleme ausgetreten?
Kommen diese zusätzlichen Einstellungen auch für die Konsolen-Version?
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass dieser neue PC-Fokus die Konsole noch weiter obsolet macht 😢