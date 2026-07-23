Xbox Series X: Abwärtskompatibilität auf PC – Digital Foundry entdeckt erste Probleme

Digital Foundry hat die ersten vier abwärtskompatiblen Xbox-Spiele für PC getestet und dabei Probleme mit dem Frame-Pacing festgestellt.

Mit der neuen Xbox-Abwärtskompatibilität für PC bringt Microsoft erstmals ausgewählte Spiele der originalen Xbox auf Windows-PCs und Handhelds. Digital Foundry hat die vier ersten Titel ausführlich untersucht und dabei neben einigen Verbesserungen auch ein technisches Problem festgestellt.

Zum Start stehen Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live & Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge und Fuzion Frenzy zur Verfügung.

Drei der vier Spiele liefen bereits auf der ursprünglichen Xbox mit 30 FPS. Dieses Limit bleibt auch bei den neuen PC-Versionen bestehen. Lediglich Fuzion Frenzy bildet mit 60 FPS eine Ausnahme und erreicht damit ebenfalls die gleiche Bildrate wie das Original.

Probleme mit dem Frame-Pacing auf PC

Bei den drei 30-FPS-Spielen stellte Digital Foundry allerdings ein unregelmäßiges Frame-Pacing fest. Abweichungen vom regulären Aktualisierungsintervall können insbesondere bei Kamerabewegungen zu einem sichtbar unruhigeren Bild führen.

Auf den über die Abwärtskompatibilität laufenden Xbox-Konsolenversionen tritt dieses Problem laut der Analyse nicht auf. Digital Foundry hat das Xbox-Team bereits über die Auffälligkeiten informiert, sodass entsprechende Korrekturen mit zukünftigen Updates möglich sind.

Dafür bietet die PC-Version an anderer Stelle Vorteile. Conker: Live & Reloaded wird beispielsweise im korrekten 4:3-Seitenverhältnis dargestellt, während die abwärtskompatible Version auf Xbox Series X laut Digital Foundry ein schmaleres Bild ausgibt.

Darüber hinaus bietet die Xbox-App auf dem PC zusätzliche Einstellungen, die beim Spielen derselben Klassiker über die Abwärtskompatibilität auf Xbox Series X|S nicht zur Verfügung stehen.