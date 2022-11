Xbox Series X: Alien-Spiel wird von Grasshopper Manufacture entwickelt laut Gerücht

Ein neues Spiel aus dem Alien-Universum mit den sabbernden Xenomorphs soll angeblich in Entwicklung sein. Wir hatten gestern darüber berichtet.

Für das Survival-Horrorspiel mit AAA-Budget, welches unter dem Codenamen Marathon entstehen soll, wurde zuvor kein Entwicklerstudio genannt.

Laut derselben Quelle aus unserer ursprünglichen Meldung soll es sich um Grasshopper Manufacture handeln. Das japanische Studio ist vor allem für die Spielreihe No More Heroes bekannt, aber auch für Spiele wie Sine Mora, Chainsaw Lollipop oder Shadows of the Damned.