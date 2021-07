Autor:, in / Xbox Series X

Seht euch den neuen Xbox All Access-Trailer an, zu dem wir euch den garantierten Ohrwurm versprechen.

Mit der Xbox Series X/S soll auch die Verbreitung des Bezahlmodells Xbox All Access steigen. Bisher gibt es die Möglichkeit nur in einigen wenigen Ländern, eine Xbox ähnlich einem Handy-Vertrag, zu mieten und das soll sich in Zukunft ändern.

Noch ist Xbox All Access nicht in Deutschland eingeführt worden, aber trotzdem wollen wir euch den neuen Trailer zum Dienst nicht vorenthalten: