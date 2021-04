Xbox Series X: Alle Gewinner der D.I.C.E. Awards 2021

Die Academy of Interactive Arts and Sciences (kurz DICE) hat gestern in einem Live-Stream die Gewinner des 24. D.I.C.E. Awards bekannt gegeben. Der große Abräumer des Abends war das von Supergiant Games veröffentlichte „Hades“, das insgesamt gleich fünf Auszeichnungen abräumte. Darunter Outstanding Achievement for Game Direction, Game Design, Independent Game und Action Game of the Year.

Bei der Kategorie Game of the Year konnte sich „Hades“ gegen starke Konkurrenz in Form von Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy 7 Remake, Ghost of Tsushima und The Last of Us Part 2 durchsetzen.

Ghost of Tsushima konnte vier Awards mit nach Hause nehmen: Outstanding Achievement in Art Direction, Original Music Composition, Audio Design und Adventure Game of the Year. Abgesehen von den bisher genannten Spielen haben nur noch The Last of Us Part 2 (Oustanding Achievement in Animation und Story) und Half-Life: Alyx (Immersive Reality Technical Achievement und Immersive Reality Game of the Year) mehr als einen Award gewonnen – und zwar jeweils 2. Eine wirkliche Überraschung stellen die Gewinner nicht dar. Während The Last of Us Part 2 die meiste Zeit des Jahres als früher Favorit galt, war Hades das Spiel was es zu schlagen galt, kurz bevor die Awards stattfanden.

Hier die gesamte Liste aller Gewinner:

Game of the Year

Hades

Publisher: Supergiant Games

Developer: Supergiant Games

Outstanding Achievement in Game Direction

Hades

Publisher: Supergiant Games

Developer: Supergiant Games

Outstanding Achievement in Game Design

Hades

Publisher: Supergiant Games

Developer: Supergiant Games

Mobile Game of the Year

Legends of Runeterra

Publisher: Riot Games

Developer: Riot Games

Outstanding Achievement for an Independent Game

Hades

Publisher: Supergiant Games

Developer: Supergiant Games

Immersive Reality Game of the Year

Half-Life: Alyx

Publisher: Valve

Developer: Valve

Immersive Reality Technical Achievement

Half-Life: Alyx

Publisher: Valve

Developer: Valve

Online Game of the Year

Fall Guys: Ultimate Knockout

Publisher: Devolver Digital

Developer: Mediatonic

Strategy/Simulation Game of the Year

Microsoft Flight Simulator

Publisher: Xbox Game Studios

Developer: Asobo Studio

Sports Game of the Year

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Publisher: Activision Publishing, Inc.

Developer: Vicarious Visions

Role-Playing Game of the Year

FINAL FANTASY VII REMAKE

Publisher: Square Enix

Developer: Square Enix

Racing Game of the Year

Mario Kart Live

Publisher: Nintendo

Developer: Nintendo

Fighting Game of the Year

Mortal Kombat 11 Ultimate

Publisher: Warner Bros. Games

Developer: NetherRealm Studios

Family Game of the Year

Animal Crossing: New Horizons

Publisher: Nintendo

Developer: Nintendo

Adventure Game of the Year

Ghost of Tsushima

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Developer: Sucker Punch

Action Game of the Year

Hades

Publisher: Supergiant Games

Developer: Supergiant Games

Outstanding Technical Achievement

Dreams

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Developer: Media Molecule

Outstanding Achievement in Story

The Last of Us Part II

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Developer: Naughty Dog

Outstanding Achievement in Audio Design

Ghost of Tsushima

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Developer: Sucker Punch

Outstanding Achievement in Original Music Composition

Ghost of Tsushima

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Developer: Sucker Punch

Outstanding Achievement in Character

Miles Morales – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Developer: Insomniac Games

Outstanding Achievement in Art Direction

Ghost of Tsushima

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Developer: Sucker Punch

Outstanding Achievement in Animation

The Last of Us Part II

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Developer: Naughty Dog

Dazu noch ein Video für euch: