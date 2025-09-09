Xbox Series X: Alle Indie Selects Demos in einer Liste

Autor: , in News / Xbox Series X
Das Indie Selects Demo Fest 2025 startet am 9. September und bietet euch bis zum 30. September exklusiven Zugang zu über 40 spielbaren Demos auf Xbox Series X|S und Xbox One.

Hinweis: Im Gegensatz zu regulären Testversionen handelt es sich bei diesen Demos um sogenannte „Showfloor-Demos“, die euch einen frühen Einblick in unfertige Spiele gewähren. Die gezeigten Inhalte spiegeln nicht unbedingt die finale Qualität wider, sondern dienen als Vorschau und Feedback-Möglichkeit. Entwickler freuen sich über eure Rückmeldungen via Social Media oder auf ihren offiziellen Websites.

Welche Demos habt ihr ausprobiert und könnt ihr weiterempfehlen?

  4. Rotten 69305 XP Romper Domper Stomper | 09.09.2025 - 15:43 Uhr

    Das is viel content, muss ik mich ma reinlesen 😅✌🏻 danke für die Info

  5. Katanameister 193960 XP Grub Killer Elite | 09.09.2025 - 16:10 Uhr

    Tormented Souls 2 und Nikoderiko würde ich ausprobieren, Towa hab ich schon gezockt, war ganz gut.

