Xbox Series X: Alle Indie Selects Demos in einer Liste

Das Indie Selects Demo Fest 2025 startet am 9. September und bietet euch bis zum 30. September exklusiven Zugang zu über 40 spielbaren Demos auf Xbox Series X|S und Xbox One.
Hinweis: Im Gegensatz zu regulären Testversionen handelt es sich bei diesen Demos um sogenannte „Showfloor-Demos“, die euch einen frühen Einblick in unfertige Spiele gewähren. Die gezeigten Inhalte spiegeln nicht unbedingt die finale Qualität wider, sondern dienen als Vorschau und Feedback-Möglichkeit. Entwickler freuen sich über eure Rückmeldungen via Social Media oder auf ihren offiziellen Websites.
Welche Demos habt ihr ausprobiert und könnt ihr weiterempfehlen?
Ein ganze Menge 👍
geil,tormented souls2!darauf habe ich gewartet,top!!!
T.Souls 2! 😁
Find ich sehr nice und werde JEDE spielen
Hab gerade angefangen meine Demos abzuarbeiten! FF16, Outlaws ect. Und jetzt kommt wieder ein neuer Schwung 😂
Das is viel content, muss ik mich ma reinlesen 😅✌🏻 danke für die Info
Tormented Souls 2 und Nikoderiko würde ich ausprobieren, Towa hab ich schon gezockt, war ganz gut.
Gleich mal die Box anmachen und reinschauen.