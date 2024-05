Xbox Series X: Alles kommt für PlayStation, Hardware nur noch Nische, sagt Jez Corden – UPDATE

Jez Corden von WindowsCentral hat heute die weiße Flagge geschwungen und die Zukunftspläne von Microsoft verraten.

Laut seinen Aussagen wird in Zukunft alles für die PlayStation erscheinen. Halo, Forza, Gears, Starfield, Indiana Jones – einfach alles!

Die Marke Xbox wird damit zum Nischenprodukt und die fortgeführte Hardware wird nur noch für echte Hardcore-Xbox-Fans sein. Ähnlich wie das Steam Deck, das ebenfalls nicht für den Massenmarkt bestimmt ist.

Microsoft wird die Xbox in Zukunft mehr wie Steam führen. Dabei soll vorrangig das neue Eco-System mehr Spieler überzeugen: Erschwingliche Preise, bessere Deals, offener für alle Entwickler. Alles wie bei Steam eben! Doch damit nicht genug, denn die nächste Xbox-Konsole wird Steam und andere Stores laden und aufrufen können. Somit könnt ihr sämtliche Store-Clienten auf der Xbox ausführen.

Diese Worte stehen im Widerspruch gegen die Aussagen von Phil Spencer.

UPDATE

Jez sagte via X, dass es anders gemeint war in Discord, als es aufgenommen wurde.

Seen people spreading this out of context comment then acting like I was "blaming Xbox fans." which is bullshit taken out of context.

I was talking about the way Microsoft identifies trends like going all digital but then fucks up the messaging, content creators didn't wait five… https://t.co/JJiNoXDdYZ

— Jez (@JezCorden) May 2, 2024