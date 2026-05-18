Xbox Series X: AMD FSR 4.1 könnte Bildqualität der Konsole verbessern

AMD erweitert seine Upscaling-Technologie FSR 4.1 auf weitere GPU-Generationen, während die Xbox Series X davon profitieren könnte .

Mit FSR 4.1 bringt AMD seine neue KI-gestützte Upscaling-Technologie auf weitere Grafikkarten-Generationen und erweitert damit die Unterstützung über die aktuelle RDNA-4-Reihe hinaus.

Laut AMD wird RDNA 3, also die Radeon RX 7000-Serie, bereits im Juli offiziell unterstützt. Für RDNA 2, zu der auch die Radeon RX 6000-Serie gehört, ist die Integration allerdings erst für 2027 vorgesehen.

Technisch markiert FSR 4.1 einen deutlichen Fortschritt gegenüber FSR 3.1. Vor allem bei Auflösungen wie 1080p und 1440p soll die Bildqualität sichtbar verbessert werden, unter anderem durch schärfere Details sowie reduziertes Ghosting und Bewegungsunschärfe. Möglich wird dies durch den Einsatz von KI-gestütztem Upscaling, das bislang an die neueste Hardware gebunden war.

Um die Technik auch auf älteren GPUs lauffähig zu machen, setzt AMD bei RDNA 2 und RDNA 3 auf eine angepasste Variante mit INT8-Berechnungen, da diesen Generationen die neueren FP8-fähigen KI-Beschleuniger fehlen.

Die Erweiterung dürfte insbesondere für Handheld-Gaming-Geräte wie das ROG Xbox Ally X, Lenovo Legion Go oder MSI Claw A8 interessant sein, da diese häufig auf RDNA-basierter Hardware aufbauen. Auch für PC-Spieler bedeutet die Unterstützung einen spürbaren Qualitätssprung.

Darüber hinaus wird über mögliche Auswirkungen auf Konsolen diskutiert. Da die Xbox Series X auf RDNA-2-Technologie basiert, könnte eine zukünftige Integration von FSR 4.1 theoretisch auch dort für eine deutliche Verbesserung der Bildqualität sorgen. Eine Umsetzung ist jedoch aufgrund des Zeitplans frühestens ab 2027 realistisch.