Xbox Series X: AMD stellt FidelityFX in über 40 PC-Spielen vor

AMD stellt FidelityFX in über 40 Spielen am PC vor und enthüllt die AMD Radeon RX 6700 XT Grafikkarte mit RDNA 2 Architektur.

AMD hat mit AMD FidelityFX ein neues Bildqualitäts-Toolkit für Entwickler vorgestellt. Das Toolkit soll für ein Maximum an Wiedergabetreue in bereits über 40 Spielen sorgen. Optimiert wurde das AMD FidelityFX Tool für AMD RDNA und AMD RDNA 2 Architekturen.

Dank dieser Technik will man ultimative visuelle Qualität bei minimalem Performance-Aufwand ermöglichen. Resident Evil 7 und viele weitere Spiele setzen bereits auf diese Technik am PC. Inwiefern die Xbox Series X und Series S diese Techniken umsetzen, bleibt offen. Im Gegensatz zur PlayStation 5 bieten jedoch nur die Xbox Series X/S-Konsolen das volle RDNA 2-Spektrum, was bei künftigen Next-Gen-Spielen und auch aktuellen Titeln, die bald auf diese neue Technik setzen werden, den Unterschied bei der Grafik und Performance ausmachen könnten.

AMD FidelityFX umfasst unter anderem:

Contrast Adaptive Sharpening

Ambient Occlusion

Variable Shading

Screen Space Reflections

Denoiser

HDR Mapper

Downsampler

Parallel Sort

Parallel hat AMD die neue AMD Radeon RX 6700 XT Grafikkarte mit RDNA 2 Architektur vorgestellt und zeigt in diesem Video ab 9:44 Minute auch Resident Evil 7: