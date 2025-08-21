Xbox Series X: American Truck Simulator & Euro Truck Simulator 2 für PS5 & Xbox angekündigt

Die legendären Truck Simulator-Spiele von SCS Software kommen endlich auf die Konsolen. Haltet Ausschau nach weiteren Neuigkeiten über Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator, die in naher Zukunft für PS5 und Xbox erscheinen.
Tatsächlich einer von wenigen Simulatoren, die ich irgendwie faszinierend finde und schon eine Weile ganz gerne auf der Konsole gesehen hätte.
Schön entspannt irgendwelche Fracht über eine lange Strecke von A nach B transportieren, kann ich mir irgendwie wunderbar vorstellen. xD
Bin mal gespannt wann das Raus kommt. Wie ich das wieder kenne, dauert das wieder ein Jahr oder länger.
Der Aufwand für die Konsolenumsetzung wird sich vermutlich in Grenzen halten, aber es ist natürlich eine gute Sache nach all der langen Zeit!
Find ich sehr gut das die kommen. Bin trotzdem enttäuscht das gestern nur ein teaser gezeigt wurde paar mehr infos wären schön gewesen und vor allem ein Release Zeitraum.