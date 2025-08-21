Xbox Series X: American Truck Simulator & Euro Truck Simulator 2 für PS5 & Xbox angekündigt

Die legendären Truck Simulator-Spiele von SCS Software kommen endlich auf die Konsolen. Haltet Ausschau nach weiteren Neuigkeiten über Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator, die in naher Zukunft für PS5 und Xbox erscheinen.

