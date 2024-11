Autor:, in / Xbox Series X

Asetek SimSports kündigt Partnerschaft mit Xbox an.

Asetek SimSports kündigt eine brandneue Partnerschaft mit Designed for Xbox an, durch die der Hersteller von Sim-Racing-Hardware zum ersten Mal in den Markt für Spielkonsolen eintritt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Designed for Xbox werden neue und ausgewählte bestehende Produkte von Asetek SimSports konsolenkompatibel gemacht, um eine nahtlose Konnektivität zu gewährleisten und Nutzern der Xbox Series X|S und Xbox One auf der ganzen Welt ein authentisches Rennerlebnis zu bieten.

Die Produkte von Asetek SimSports sind von realen Rennwagen inspiriert und werden mit Blick auf Leistung und Realitätsnähe entwickelt und hergestellt. Die langjährige Erfahrung des Unternehmens in Sachen Innovation, technische Exzellenz, Rennerfahrung und Gaming-Know-how verbindet sich zu den ultimativen Lenkrädern, Radständen und Pedalen für Rennsport-Enthusiasten und Gamer gleichermaßen.

Xbox-Konsolennutzer werden nun zusammen mit PC-Spielern in der Lage sein, die neueste Sim-Racing-Technologie von Asetek SimSports zu nutzen. Die ersten Xbox Series X|S und Xbox One kompatiblen Produkte werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 erscheinen.

André Eriksen – Chief Executive Officer, Asetek sagte: „Heute ist ein sehr stolzer Tag und ein Meilenstein für Asetek SimSports, da wir eine neue Partnerschaft mit Designed for Xbox bekannt geben. Als ich Asetek SimSports vor etwas mehr als zwei Jahren ins Leben rief, war es meine Mission, so vielen Menschen wie möglich ein möglichst authentisches Rennerlebnis zu bieten.“ „Unsere Produkte durch die Zusammenarbeit mit Designed for Xbox konsolenkompatibel zu machen, ist ein großer Schritt zur Verwirklichung dieses Ziels. Als Rennfahrer stecke ich meine ganze Leidenschaft und Erfahrung in jedes unserer Produkte, und ich freue mich, dass Xbox-Nutzer auf der ganzen Welt nun in den Genuss ihrer herausragenden Leistung kommen werden.“