Xbox Series X: Asha Sharma: Es geht um die Spieler, denen diese Marke am Herzen liegt

Asha Sharma: „Es geht darum, wie wir uns für die Spieler einsetzen, denen diese Marke am meisten am Herzen liegt.“

Die zunehmende Verwendung der Schreibweise „XBOX“ ist laut Microsoft kein Zufall. Asha Sharma hat nun erklärt, dass die Anpassung Teil einer bewussten Markenstrategie ist.

In einem aktuellen Statement äußerte sich Sharma direkt zur veränderten Darstellung der Marke und erklärte, dass der Wechsel von „Xbox“ zu „XBOX“ eine gezielte Entscheidung widerspiegele.

„Der Wechsel von Xbox zu XBOX spiegelt die bewusste Entscheidung wider, wie wir uns für die Spieler einsetzen, denen diese Marke am meisten am Herzen liegt.“

Damit macht Sharma deutlich, dass hinter der Schreibweise mehr steckt als eine reine Design- oder Marketinganpassung. Vielmehr soll der Markenauftritt gezielter auf die Kernzielgruppe ausgerichtet werden.

Interessant ist dabei, dass Microsoft die neue Schreibweise in den vergangenen Monaten immer häufiger in offiziellen Mitteilungen, Trailern, Präsentationen und Marketingkampagnen verwendet hat. Vielen Fans war dieser Wandel bereits aufgefallen, ohne dass das Unternehmen bislang näher darauf eingegangen war.

Mit der Aussage von Sharma liegt nun erstmals eine offizielle Erklärung vor. Demnach soll XBOX stärker als eigenständige Marke positioniert werden und bewusst die Spieler ansprechen, die sich besonders mit dem Ökosystem verbunden fühlen. Dies steht aktuell im Widerspruch mit der transparenten Kennzeichnung für Multiplattform-Spiele beim Xbox Games Showcase, wie einige Xbox-Fans meinen.

Welche weiteren Veränderungen mit dieser strategischen Neuausrichtung verbunden sind, ließ Sharma offen. Ihre Aussage verdeutlicht jedoch, dass Microsoft den Markenauftritt künftig deutlich bewusster gestalten möchte.

Der Wechsel von Xbox zu XBOX ist somit nicht nur eine stilistische Entscheidung, sondern Teil einer größeren Markenstrategie für die Zukunft.