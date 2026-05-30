Xbox Series X: Asha Sharma: Es geht um die Spieler, denen diese Marke am Herzen liegt

Die zunehmende Verwendung der Schreibweise „XBOX“ ist laut Microsoft kein Zufall. Asha Sharma hat nun erklärt, dass die Anpassung Teil einer bewussten Markenstrategie ist.
In einem aktuellen Statement äußerte sich Sharma direkt zur veränderten Darstellung der Marke und erklärte, dass der Wechsel von „Xbox“ zu „XBOX“ eine gezielte Entscheidung widerspiegele.
„Der Wechsel von Xbox zu XBOX spiegelt die bewusste Entscheidung wider, wie wir uns für die Spieler einsetzen, denen diese Marke am meisten am Herzen liegt.“
Damit macht Sharma deutlich, dass hinter der Schreibweise mehr steckt als eine reine Design- oder Marketinganpassung. Vielmehr soll der Markenauftritt gezielter auf die Kernzielgruppe ausgerichtet werden.
Interessant ist dabei, dass Microsoft die neue Schreibweise in den vergangenen Monaten immer häufiger in offiziellen Mitteilungen, Trailern, Präsentationen und Marketingkampagnen verwendet hat. Vielen Fans war dieser Wandel bereits aufgefallen, ohne dass das Unternehmen bislang näher darauf eingegangen war.
Mit der Aussage von Sharma liegt nun erstmals eine offizielle Erklärung vor. Demnach soll XBOX stärker als eigenständige Marke positioniert werden und bewusst die Spieler ansprechen, die sich besonders mit dem Ökosystem verbunden fühlen. Dies steht aktuell im Widerspruch mit der transparenten Kennzeichnung für Multiplattform-Spiele beim Xbox Games Showcase, wie einige Xbox-Fans meinen.
Welche weiteren Veränderungen mit dieser strategischen Neuausrichtung verbunden sind, ließ Sharma offen. Ihre Aussage verdeutlicht jedoch, dass Microsoft den Markenauftritt künftig deutlich bewusster gestalten möchte.
Der Wechsel von Xbox zu XBOX ist somit nicht nur eine stilistische Entscheidung, sondern Teil einer größeren Markenstrategie für die Zukunft.
41 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Der Wechsel von Xbox zu XBOX spiegelt die bewusste Entscheidung wider, wie wir uns für die Spieler einsetzen, denen diese Marke am meisten am Herzen liegt.“
Und deswegen spucken wir auf diese Spieler in dem wir ihre grössten Wünsche, zum Beispiel die Rückkehr zur Xbox Exklusivität, ignorieren und nochmals betonen, das im folgenden Xbox Showcase Spiele für die Konkurrenz angekündigt werden. ^^
Aber jetzt mal im ernst. Die ist genauo so eine grosse Labertasche wie der Phil.
Ausser kleiner Gimmicks wird man von ihr keine grossen Änderungen sehen. Spätestens wenn einer ihrer schweren Entscheidungen, die sie angeküdnigt hat, aus Studio Schliessungen und Massenentlassungen besteht. Ist ihr Ansehen auch wieder im Keller.
Das Rebranding der Marke ist ein guter Anfang, auch wenn er mit fast zwei Generationen ziemlich spät starten. Sharma steckt jedoch, wi8e auch Spencer in der Bredouille, Nadela muss jeden Kurswechsel absegnen und dieser ist dem Aktionär deutlich Näher, als dem Kunden. Auch der ABK-Deal hängt noch tief, da MS stärksten IP’s rein auf Multipublishing ausgelegt sind, wird man diese nicht mehr zurückziehen können. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche zu sehen bekommen und wie sich die Gamingbranche entwickelt.
Die redet bisher mehr als sie umsetzt.
Als ob man alles von heute auf morgen ändern könnte. Schon seltsam manche sichtweisen von einigen. Sony macht schon seit Monaten Rum die gaas von Jim cryan alle zu wiederrufen. Da geht auch nicht von heute auf morgen.
Raiders heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix.
Der Spruch passt einfach sehr oft, bisher waren alles nur kleine Taten, überzeugen muss man aber mit den richtigen Taten.