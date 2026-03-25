Xbox Series X: Asha Sharma ließ This is an Xbox-Kampagne einstampfen

Ein stiller, aber bedeutender Einschnitt hat die Außendarstellung von Xbox grundlegend verändert. Ohne Vorwarnung verschwand die Kampagne „This is an Xbox“ nahezu vollständig aus dem digitalen Raum und markiert damit eine der ersten großen Entscheidungen unter neuer Führung.

Verantwortlich für diesen Schritt ist die frisch ernannte Xbox-CEO Asha Sharma, die erst seit Kurzem an der Spitze der Gaming-Sparte von Microsoft steht. Kurz nach ihrem Amtsantritt ließ sie die gesamte Kampagne von offiziellen Webseiten und Social-Media-Kanälen entfernen. Lediglich vereinzelte Videos sind weiterhin online auffindbar.

Interne Quellen bestätigen, dass diese Entscheidung direkt von Sharma getroffen wurde. Ziel ist es offenbar, eine klare und einheitliche Markenbotschaft zu schaffen. Die bisherige Kampagne hatte versucht, Xbox als plattformübergreifendes Ökosystem zu positionieren, sorgte jedoch gleichzeitig für Unklarheit darüber, wofür eine Xbox konkret steht.

Während Funktionen wie Play Anywhere weiterhin Teil der Strategie bleiben, richtet Sharma den Fokus verstärkt auf die klassische Stärke der Marke: Konsolen. Seit 2008 konnte Xbox im Hardware-Bereich nicht mehr an Sony oder Nintendo vorbeiziehen. Genau hier soll nun angesetzt werden.

Bei einem ersten internen Treffen am Hauptsitz in Redmond formulierte Sharma eine klare Vision. Xbox soll künftig als Referenzkonsole gelten, also als Maßstab für die gesamte Branche. Diese Ausrichtung sorgte laut Aussagen aus dem Unternehmen für spürbare Erleichterung innerhalb der Teams und beendete eine Phase der Unsicherheit.

Parallel dazu arbeitet Xbox weiterhin an Project Helix, einer neuen Plattform, die PC- und Konsolenerlebnisse enger miteinander verzahnen soll. Dennoch zeigt das abrupte Ende der Kampagne deutlich, wo die Prioritäten aktuell liegen: klare Kommunikation und eine stärkere Fokussierung auf die eigene Hardware.

Der Führungswechsel selbst erfolgte überraschend. Satya Nadella hatte Sharma persönlich als Nachfolgerin von Phil Spencer ausgewählt, der im vergangenen Monat zurücktrat. Kurz darauf verließ auch Sarah Bond das Unternehmen, die maßgeblich an der umstrittenen Kampagne beteiligt war.

Mit dem schnellen Aus für „This is an Xbox“ setzt Sharma ein deutliches Zeichen. Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit greift sie aktiv in die Markenstrategie ein und beendet eine Kampagne, die intern wie extern kritisch gesehen wurde. Damit wird klar, dass unter ihrer Führung nicht nur angepasst, sondern konsequent neu ausgerichtet wird.