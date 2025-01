Xbox Series X: Spiele von anderen Plattformen fernzuhalten ist der falsche Weg – Phil Spencer

Nachdem Phil Spencer erst angekündigt hatte, nur vier Spiele für PlayStation 5 und Nintendo Switch zu bringen, änderte sich der Ton in einem neuen Interview ziemlich schnell. „Mehr und mehr Spiele für weitere Plattformen“ werden kommen.

Phil Spencer sagte dabei, dass alle Xbox-Spiele auf „anderen Plattformen“ veröffentlicht werden können, einschließlich Starfield.

Den Ausschnitt aus dem Interview gibt es hier. Das ganze Interview ist leider hinter einer Paywall.

Xbox’s Phil Spencer says all Xbox games may release on other platforms, including Starfield

„To keep games off of other platforms, we don’t think that’s the path.. that’s not the path for us. It doesn’t work for us.“

