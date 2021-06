Xbox Series X: Aufgepasst: Neues Kontingent an Konsolen wird heute freigeschaltet

Autor:, in / Xbox Series X

Heute Abend wird ein neues Kontingent an Xbox Series X-Konsolen freigeschaltet! Wir verraten euch, worauf ihr achten müsst.

Microsoft Deutschland gibt offiziell bekannt, dass heute Abend ein neues Kontingent an Xbox Series X-Konsolen freigegen wird. Zwischen 19:00 und 19:15 Uhr soll es dann möglich sein im Microsoft Store die Xbox Series X zu bestellen.

Das heißt, dass ihr ab 18:59 Uhr den folgenden Link anklicken müsst und dann die Konsole schnellstmöglich in euren Warenkorb legen müsst, um den Bestellvorgang in Windeseile abzuschließen. Wer schlau ist, der meldet sich jetzt schon einmal an, hinterlegt eine gültige Zahlungsmethode und überprüft die gespeicherten Adressdaten, damit es heute Abend keine bösen Überraschungen im Bestellverlauf gibt.