Xbox Series X: Ben Starr wirft Microsoft nach Xbox-Entlassungen mehrfaches Lügen vor

Microsoft sieht sich nach den jüngsten Xbox-Entlassungen mit scharfer Kritik von Ben Starr konfrontiert. Der preisgekrönte Synchronsprecher wirft dem Unternehmen vor, betroffene Mitarbeiter im Vorfeld der Kündigungen wiederholt falsch informiert zu haben.

Starr, der vor allem durch seine Rolle als Clive Rosfield in Final Fantasy XVI bekannt wurde, erklärte, er habe mit mehreren betroffenen Mitarbeitern gesprochen. Diese seien nach seinen Angaben mehrfach darüber informiert worden, dass ihre Arbeitsplätze nicht gefährdet seien.

Besonders deutlich fiel seine Kritik an der Kommunikation des Unternehmens aus: „Sie haben gelogen. Mehrfach. Gegenüber mehreren Menschen. Wiederholt.“

Mit seinen Aussagen übte Starr grundsätzliche Kritik an der Strategie, die nach seiner Ansicht zu der aktuellen Situation bei Xbox geführt habe. Die Vorwürfe beziehen sich dabei auf Gespräche mit betroffenen Mitarbeitern und stellen seine persönliche Einschätzung dar.

Microsoft hat sich zu den Aussagen von Ben Starr bislang nicht öffentlich geäußert.