Xbox Series X: Black Flag, Echoes of Aincrad und Beast of Reincarnation: Riesige Blockbuster oder Hype-Absturz?

Neue Diskussion: Erfüllen Black Flag, Echoes of Aincrad und Beast of Reincarnation die Erwartungen?

In einem neuen Video auf XboxDynasty nimmt Stefano aka Fresh drei aktuell viel diskutierte Spiele genauer unter die Lupe: Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Beast of Reincarnation und Echoes of Aincrad.

Im Mittelpunkt steht die Frage, ob diese Titel den aktuell hohen Erwartungen der Community gerecht werden können oder ob der Hype möglicherweise zu groß ist.

Dabei geht es weniger um reine Fakten, sondern um eine Einschätzung der aktuellen Lage rund um die drei Projekte. Alle drei Spiele bringen laut Einschätzung des Hosts viel Potenzial mit, stehen aber gleichzeitig auch unter genauer Beobachtung.

Im Video wird insbesondere darüber gesprochen, warum bei jedem der Titel sowohl Vorfreude als auch Skepsis mitschwingt:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: großes Franchise mit hohen Erwartungen

Beast of Reincarnation: viel Potenzial, aber noch viele offene Fragen

Echoes of Aincrad: starke Community-Erwartungen und hohe Messlatte

Stefano erklärt, warum er bei Ubisoft, Game Freak und Bandai Namco gleichzeitig gespannt, aber auch vorsichtig auf die kommenden Entwicklungen blickt.

Das vollständige Video ist jetzt auf XboxDynasty verfügbar. Und sagt uns gerne, welches der drei Spiele euer Favorit ist und welches euch Bauchschmerzen machen wird.