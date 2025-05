Xbox Series X: Blühende Technik trifft auf stilvolles Gaming-Erlebnis

Autor:, in / Xbox Series X

Microsoft präsentiert: Designed for Xbox Floral Collection 2025.

Mit der neuen „Designed for Xbox Floral Collection 2025“ präsentiert Xbox eine außergewöhnliche Reihe von Gaming-Zubehör, das Eleganz und leistungsstarke Technik auf harmonische Weise vereint.

Die Kollektion richtet sich an blumige Gamer, die ihr nicht nur Wert auf Funktionalität, sondern auch auf ein ästhetisches Erscheinungsbild legt. Jedes Produkt ist mit kunstvollen, floralen Mustern verziert und bringt damit einen Hauch von Frische und Individualität in eure Gaming-Welt.

Im Zentrum steht der PowerA Advantage Plus Wired Controller im Design „Night Blossom“. Dieses offiziell lizenzierte Zubehör für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows überzeugt nicht nur durch seine optische Raffinesse, sondern vor allem durch technische Highlights wie anpassbare Quick-Twist-Daumensticks, präzise Hall-Effekt-Module, Impulse-Trigger sowie die Möglichkeit zur individuellen Konfiguration über die PowerA Gamer HQ App.

Zwei belegbare Tasten auf der Rückseite und ein extra langes USB-C-Kabel unterstreichen den professionellen Anspruch dieses Controllers.

Für alle, die besonderen Wert auf immersive Klangerlebnisse legen, bietet das Audeze Maxwell Flora Headset eine klangliche Spitzenklasse. Die planar-magnetischen Treiber, die extrem niedrige Latenz und eine Akkulaufzeit von über 80 Stunden lassen euch tief in eure Spielwelten eintauchen – stilvoll begleitet vom limitierten floralen Design.

Dank klarer Sprachübertragung und hochauflösender Audioqualität hebt ihr eure Kommunikation im Spiel auf ein neues Level. Der Preis? Nicht so rosig: Ab heute für 339,99 USD ERP erhältlich.

Ebenfalls Teil der Kollektion ist die WD_Black C50 Storage Expansion Card im floralen „Floral Fusion“-Look, die eure Xbox um bis zu 1 TB zusätzlichen Speicherplatz erweitert. Mit Xbox Velocity Architecture und NVMe-SSD-Technologie profitiert ihr von blitzschnellen Ladezeiten und nahtlosen Spielerwechseln durch Quick Resume. So bleibt ihr stets im Spiel – ohne Unterbrechungen.

Für einen echten Hingucker am Spieltisch sorgt zudem der GameSir T7 Pro Floral Wired Controller, der mit halbtransparenter Hülle, RGB-Lichteffekten und floralem Print modernes Design mit technischer Raffinesse kombiniert. Hall-Effekt-Sticks und -Trigger, rückseitige Tasten sowie Trigger-Locks machen ihn zu einem zuverlässigen Begleiter für anspruchsvolle Sessions – egal ob am PC oder an der Konsole.

Wie gefallen euch die neuen Flower-Designs?