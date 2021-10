Xbox Series X: Bluestacks X ermöglicht Android-Spiele auf Xbox

Mit Bluestacks X wurde eine neue kostenlose Möglichkeit veröffentlicht, um Mobile-Games von Android über den Browser auf der Xbox zu spielen. Ihr könnt über den Browser mobile Android-Spiele spielen, Xbox Cloud Gaming-Spiele streamen und ganz „Oldschool“ noch lokale Xbox-Spiele starten.

Wer sich mit der Thematik befasst und sich die schier endlosen Möglichkeiten vor Augen hält, muss einfach den Hut vor der Arbeit ziehen, die Microsoft im Videospielbereich abliefert.

Im folgenden Video zeigt euch Tom Warren von The Verge wie er auf der Xbox den Edge Browser nutzt, um das Android-Spiel RAID: Shadow Legends auf der Xbox-Konsole zu spielen:

and yes, Bluestacks X works on the Edge browser on Xbox. So you can run mobile Android games side by side with Stadia games, streamed Xbox Cloud Gaming games, and local Xbox games 🤯 https://t.co/SGDvEUQ1vX pic.twitter.com/v0XPgA5XRH

— Tom Warren (@tomwarren) September 30, 2021