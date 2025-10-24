Xbox Series X: Bond: Plattformexklusivität ist nicht mehr zeitgemäß

Schon seit einigen Jahren ist Xbox ein Verfechter der Multiplattformveröffentlichungen. In Form von Sea of Thieves, Forza Horizon 5 oder Gears of War Reloaded sowie unter anderem dem kommenden Forza Horizon 6 ließ und lässt man seinen Worten Taten folgen.

Bei der Konkurrenz um Nintendo und SONY sieht es derzeit noch etwas anders aus. Während erstere weiterhin auf strikte Plattformexklusivität setzen, veröffentlicht das PlayStation-Unternehmen mittlerweile einen Großteil der eigenen Spiele mit zeitlicher Verzögerung auf dem PC und brachte zuletzt sogar das vormals exklusive Helldivers 2 auf die Xbox.

Für die meisten Spieler habe sich Plattformexklusivität über die Jahre zu einem nicht mehr zeitgemäßes Konzept entwickelt, erklärt jetzt Xbox-Chefin Sarah Bond im Gespräch mit Mashable. Zur Untermauerung ihrer These führt sie Erfolgsgaranten wie Fortnite, Roblox und Minecraft an, die quasi auf allen möglichen Plattformen verfügbar sind:

„Wir sehen wirklich, dass sich die Menschen weit darüber hinaus entwickeln. Die größten Spiele der Welt sind überall verfügbar“, so Bond. „Schauen Sie sich Call of Duty an, schauen Sie sich Minecraft an, schauen Sie sich Fortnite an, schauen Sie sich Roblox an – das ist es, was die Gaming-Community wirklich antreibt. Dort kommen die Menschen zusammen. Dort machen sie Erfahrungen. Und die Idee, sich auf einen Store oder ein Gerät zu beschränken, ist für die meisten Menschen überholt. Man möchte mit seinen Freunden überall spielen können, unabhängig davon, was sie gerade nutzen.“