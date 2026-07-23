Xbox Series X: Bringt Abwärtskompatibilität auf den PC und startet mit vier Klassikern

Microsoft hat Xbox Backward Compatibility auf dem PC offiziell gestartet. Die neue Funktion befindet sich zunächst in einer Early-Release-Phase und ermöglicht es, ausgewählte Klassiker der ersten Xbox erstmals auf Windows-PCs sowie kompatiblen Handhelds wie dem ROG Xbox Ally und Xbox Ally X zu spielen.
Zum Start stehen vier Spiele zur Verfügung:
- BLiNX: The Time Sweeper
- Conker: Live and Reloaded
- Crimson Skies: High Road to Revenge
- Fuzion Frenzy
Alle Titel können über die Xbox-App auf dem PC erworben werden und sind außerdem in allen Xbox Game Pass-Tarifen enthalten. Wer bereits eine digitale Xbox-Lizenz eines dieser Spiele besitzt, kann diese ohne zusätzlichen Kauf auch auf dem PC oder einem unterstützten Handheld nutzen.
Verbesserte Grafik und Achievements folgen
Für die PC-Versionen wurden verschiedene technische Verbesserungen integriert. Dazu gehören unter anderem eine Auflösungsskalierung bis zum Vierfachen, VSync, Vollbild- und Fenstermodus, anisotrope Filterung, verbessertes Anti-Aliasing sowie anpassbare Audio- und Spracheinstellungen.
Microsoft kündigt außerdem an, dass später in diesem Jahr eine der meistgewünschten Funktionen nachgereicht wird: Achievements. Die vier Starttitel sollen in den kommenden Monaten entsprechend aktualisiert werden.
Mit Xbox Backward Compatibility auf dem PC verfolgt Microsoft das Ziel, klassische Xbox-Spiele langfristig zu erhalten und nach und nach auf weitere Plattformen zu bringen. Gleichzeitig wächst das Play-Anywhere-Ökosystem, sodass unterstützte Titel künftig auf Xbox-Konsolen, PC, Cloud Gaming und kompatiblen Handhelds gespielt werden können.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Finde ich persönlich beeindruckend dass das funktioniert, schließlich dürfte der Quellcode diese Spiele wahrscheinlich gar nicht mehr vorhanden sein oder in einer Form die nicht mehr heute funktionieren dürfte.
Falls Code vorlag würde es mich nicht wundern wenn man ein LLM das für neue Plattformen aktualisiert hat dann von da aus weiter gemacht hat.
Falls es ohne Code ist wäre es noch besser weil es dann auch für nicht von XBOX gemachte Spiele klappen würde.
Gibt es die Achievements nur für die PC Versionen?
Ist ja die Konsolen Version die man an ende nur auf dem PC abspielt in der Xbox App.
Sollte auch für XBOX Konsolen kommen, komisch dass das nirgendwo explizit erwähnt wird.
Wurde auch Zeit, da werden sich die ganzen PC only Spieler freuen.
Ich finde das gut. Xbox und PC verschmelzen eh immer mehr.
Also war an den leak damals was dran , das die Konsolen Games von Classic -Series auf dem PC spielbar werden das ist sicher nur der Anfang .
Das heißt, wenn das Feature weit genug veröffentlicht ist, könnte man einen Windows-PC verkaufen, der Konsolen-Spiele abspielt? Ach sowas.
Und wie sieht es mit den Bemühungen aus, Windows Apps auf die Konsole zu bringen?
Nice MS mehr davon bitte 🙂
Ohh…Erfolge für Conker…da werde ich dieses Spiel wieder mal starten…
Ein Nachfolger wär super