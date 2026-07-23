Xbox Series X: Bringt Abwärtskompatibilität auf den PC und startet mit vier Klassikern

Microsoft startet Xbox Backward Compatibility auf dem PC und macht erste Xbox-Klassiker auf neuen Geräten spielbar.

Microsoft hat Xbox Backward Compatibility auf dem PC offiziell gestartet. Die neue Funktion befindet sich zunächst in einer Early-Release-Phase und ermöglicht es, ausgewählte Klassiker der ersten Xbox erstmals auf Windows-PCs sowie kompatiblen Handhelds wie dem ROG Xbox Ally und Xbox Ally X zu spielen.

Zum Start stehen vier Spiele zur Verfügung:

Alle Titel können über die Xbox-App auf dem PC erworben werden und sind außerdem in allen Xbox Game Pass-Tarifen enthalten. Wer bereits eine digitale Xbox-Lizenz eines dieser Spiele besitzt, kann diese ohne zusätzlichen Kauf auch auf dem PC oder einem unterstützten Handheld nutzen.

Verbesserte Grafik und Achievements folgen

Für die PC-Versionen wurden verschiedene technische Verbesserungen integriert. Dazu gehören unter anderem eine Auflösungsskalierung bis zum Vierfachen, VSync, Vollbild- und Fenstermodus, anisotrope Filterung, verbessertes Anti-Aliasing sowie anpassbare Audio- und Spracheinstellungen.

Microsoft kündigt außerdem an, dass später in diesem Jahr eine der meistgewünschten Funktionen nachgereicht wird: Achievements. Die vier Starttitel sollen in den kommenden Monaten entsprechend aktualisiert werden.

Mit Xbox Backward Compatibility auf dem PC verfolgt Microsoft das Ziel, klassische Xbox-Spiele langfristig zu erhalten und nach und nach auf weitere Plattformen zu bringen. Gleichzeitig wächst das Play-Anywhere-Ökosystem, sodass unterstützte Titel künftig auf Xbox-Konsolen, PC, Cloud Gaming und kompatiblen Handhelds gespielt werden können.