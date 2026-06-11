Xbox Series X: CEO skizziert radikalen Reset für Hardware, Studios und Plattform

Xbox-Chefin Asha Sharma und Xbox Game Studios-Chef Matt Booty haben in einem internen Schreiben einen umfassenden Neustart des Xbox-Geschäfts angekündigt. In der Nachricht an alle Xbox-Mitarbeiter werden erhebliche Herausforderungen bei Hardware, Studios, Infrastruktur und Wirtschaftlichkeit offengelegt.

Asha Sharma: „Wir haben gerade mit unserem Team die Realitäten geteilt, die wir bewältigen müssen, während wir daran arbeiten, das XBOX-Geschäft neu auszurichten. Wir werden nicht erfolgreich sein, indem wir harte Wahrheiten verbergen, und auch nicht, indem wir dasselbe tun und andere Ergebnisse erwarten.“

Gleichzeitig bekräftigt die Führungsspitze ihre Absicht, Xbox langfristig neu auszurichten und wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Erste Erfolge nach 100 Tagen

Laut Sharma konnten in den ersten 100 Tagen bereits mehrere positive Entwicklungen erzielt werden.

Dazu zählen:

mehr Plattform-Updates als im gesamten Vorjahr

steigende Partnerzahlen auf Xbox

erneutes Wachstum des Game Pass nach monatelangem Rückgang

Einführung des Player-Voice-Programms für direktes Community-Feedback

Rückkehr von Xbox-Exklusivtiteln wie Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution

Zudem verspricht Xbox, künftig wieder regelmäßig exklusive Spiele anzubieten.

Hardware-Krise belastet Xbox

Besonders deutlich äußert sich Sharma zur aktuellen Hardware-Situation.

Demnach seien die Kosten für Speicherkomponenten seit Herbst 2025 massiv gestiegen. Seit ihrem Amtsantritt im Februar hätten sich die Preise nochmals verdoppelt. Für das Weihnachtsgeschäft 2027 erwartet Xbox weitere Preissteigerungen.

Die Folgen:

Xbox kann aktuell nicht genügend Konsolen produzieren

Hardware-Komponenten kosten inzwischen mehr als das Fünffache von vor zwei Jahren

neue Geschäftsmodelle und Partnerschaften werden notwendig

Trotz der Herausforderungen hält Xbox weiterhin am kommenden Hardware-Projekt „Helix“ fest.

Studios und Investitionen werden überprüft

Ein weiterer Schwerpunkt betrifft die Xbox-Studios.

Sharma räumt ein, dass Xbox seine Ressourcen über zu viele Strategien verteilt habe. Gleichzeitig seien einige der größten Franchises des Unternehmens nicht ausreichend finanziert worden, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Deshalb will Xbox nun die Balance neu bewerten zwischen:

First-Party-Exklusivtiteln

Third-Party-Partnerschaften

neuen Marken und IPs

langfristigen Investitionen der kommenden fünf Jahre

Plattform-Infrastruktur vor Umbau

Auch die technische Infrastruktur steht auf dem Prüfstand.

Laut Xbox sei das bestehende System mittlerweile zu komplex geworden und bremse die Entwicklung neuer Funktionen aus.

Geplant sind:

Modernisierung der Plattform-Architektur

weniger Abhängigkeit von externen Dienstleistern

schnellere Entwicklung neuer Features

Ausbau der Bereiche Hardware, PC, Mobile und Streaming

mögliche Übernahmen zur Stärkung der Plattform

Wettbewerb um Aufmerksamkeit statt Konsolen

Interessant ist zudem Sharmas Einschätzung des Marktes.

Nach ihren Angaben spielen inzwischen jährlich mehr als eine Milliarde Menschen Xbox-Spiele über Konsole, PC, Mobile und Streaming. Die eigentliche Konkurrenz seien heute jedoch nicht mehr ausschließlich andere Konsolenhersteller.

Stattdessen konkurriert Xbox um die Aufmerksamkeit der Nutzer mit:

Videospielen

Streaming-Angeboten

TV-Serien

Social-Media-Inhalten

Content Creators

mobilen Apps

Xbox soll zur führenden Gaming- und Entertainment-Marke werden

Zum Abschluss formulieren Sharma und Booty ein ambitioniertes Ziel.

Mit Konsole, Windows, Cloud-Gaming und den eigenen Spielmarken verfüge Xbox über die Grundlagen, um langfristig zur führenden Gaming- und Entertainment-Marke der Branche aufzusteigen.