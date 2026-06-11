Xbox Series X: CEO skizziert radikalen Reset für Hardware, Studios und Plattform

Xbox-Chefin Asha Sharma und Xbox Game Studios-Chef Matt Booty haben in einem internen Schreiben einen umfassenden Neustart des Xbox-Geschäfts angekündigt. In der Nachricht an alle Xbox-Mitarbeiter werden erhebliche Herausforderungen bei Hardware, Studios, Infrastruktur und Wirtschaftlichkeit offengelegt.
Asha Sharma: „Wir haben gerade mit unserem Team die Realitäten geteilt, die wir bewältigen müssen, während wir daran arbeiten, das XBOX-Geschäft neu auszurichten. Wir werden nicht erfolgreich sein, indem wir harte Wahrheiten verbergen, und auch nicht, indem wir dasselbe tun und andere Ergebnisse erwarten.“
Gleichzeitig bekräftigt die Führungsspitze ihre Absicht, Xbox langfristig neu auszurichten und wieder auf Wachstumskurs zu bringen.
Erste Erfolge nach 100 Tagen
Laut Sharma konnten in den ersten 100 Tagen bereits mehrere positive Entwicklungen erzielt werden.
Dazu zählen:
- mehr Plattform-Updates als im gesamten Vorjahr
- steigende Partnerzahlen auf Xbox
- erneutes Wachstum des Game Pass nach monatelangem Rückgang
- Einführung des Player-Voice-Programms für direktes Community-Feedback
- Rückkehr von Xbox-Exklusivtiteln wie Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution
Zudem verspricht Xbox, künftig wieder regelmäßig exklusive Spiele anzubieten.
Hardware-Krise belastet Xbox
Besonders deutlich äußert sich Sharma zur aktuellen Hardware-Situation.
Demnach seien die Kosten für Speicherkomponenten seit Herbst 2025 massiv gestiegen. Seit ihrem Amtsantritt im Februar hätten sich die Preise nochmals verdoppelt. Für das Weihnachtsgeschäft 2027 erwartet Xbox weitere Preissteigerungen.
Die Folgen:
- Xbox kann aktuell nicht genügend Konsolen produzieren
- Hardware-Komponenten kosten inzwischen mehr als das Fünffache von vor zwei Jahren
- neue Geschäftsmodelle und Partnerschaften werden notwendig
Trotz der Herausforderungen hält Xbox weiterhin am kommenden Hardware-Projekt „Helix“ fest.
Studios und Investitionen werden überprüft
Ein weiterer Schwerpunkt betrifft die Xbox-Studios.
Sharma räumt ein, dass Xbox seine Ressourcen über zu viele Strategien verteilt habe. Gleichzeitig seien einige der größten Franchises des Unternehmens nicht ausreichend finanziert worden, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Deshalb will Xbox nun die Balance neu bewerten zwischen:
- First-Party-Exklusivtiteln
- Third-Party-Partnerschaften
- neuen Marken und IPs
- langfristigen Investitionen der kommenden fünf Jahre
Plattform-Infrastruktur vor Umbau
Auch die technische Infrastruktur steht auf dem Prüfstand.
Laut Xbox sei das bestehende System mittlerweile zu komplex geworden und bremse die Entwicklung neuer Funktionen aus.
Geplant sind:
- Modernisierung der Plattform-Architektur
- weniger Abhängigkeit von externen Dienstleistern
- schnellere Entwicklung neuer Features
- Ausbau der Bereiche Hardware, PC, Mobile und Streaming
- mögliche Übernahmen zur Stärkung der Plattform
Wettbewerb um Aufmerksamkeit statt Konsolen
Interessant ist zudem Sharmas Einschätzung des Marktes.
Nach ihren Angaben spielen inzwischen jährlich mehr als eine Milliarde Menschen Xbox-Spiele über Konsole, PC, Mobile und Streaming. Die eigentliche Konkurrenz seien heute jedoch nicht mehr ausschließlich andere Konsolenhersteller.
Stattdessen konkurriert Xbox um die Aufmerksamkeit der Nutzer mit:
- Videospielen
- Streaming-Angeboten
- TV-Serien
- Social-Media-Inhalten
- Content Creators
- mobilen Apps
Xbox soll zur führenden Gaming- und Entertainment-Marke werden
Zum Abschluss formulieren Sharma und Booty ein ambitioniertes Ziel.
Mit Konsole, Windows, Cloud-Gaming und den eigenen Spielmarken verfüge Xbox über die Grundlagen, um langfristig zur führenden Gaming- und Entertainment-Marke der Branche aufzusteigen.
85 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schönes 25-jähriges Jubiläum für diese Mitarbeiter 🙁
„neue Geschäftsmodelle und Partnerschaften werden notwendig“
„Ausbau der Bereiche Hardware, PC, Mobile und Streaming“
Ok die 2 Punkte bestätigen mein Gefühl eigentlich das was ich mir schon seit Asha Sharma im Amt ist denke.
Am liebsten würde Asha Sharma die Helix canceln und nur noch Publisher + GP und Streaming förden wollen.
Der Großteil der Kunden werden schon fast irritiert in leere blicken wenn die Helix und auch PS6 vierstellig kosten werden.
Allein die Hardware ohne beide Speichereinheiten kostet doch jetzt schon mehr als die aktuelle PS5 pro…
Wenn da dann SSD und die neue Arbeitsspeicher Generation dazu kommen uff da werden viele gute Nacht sagen.
Oder man wartet einfach etwas ab, bis sich der KI-Markt bereinigt und sich die Speicherkrise so löst.
Das wird aber nicht in den nächsten 4 Jahren passieren.
AMD prognostiziert Ende 2027/28. Schaumer mal. Spekulieren bringt da sowieso nichts – ich warte halt einfach ab.
Haben nicht Hardcore-Fanboys kürzlich behauptet, Microsoft könne es sich leisten alle Spiele exklusiv zu machen?
Können schon, aber nicht wollen.
Habe schon mehrmals hier gesagt, dass man eine schwächelnde Sparte nicht regelmäßig durch andere, deutlich erfolgreichere Geschäftsbereiche unterstützen werde.
Musste natürlich wieder Recht behalten… 😐
„Böser negativer DrFreaK666“
Realistisch trifft es eher
Na na, das würde hier doch jeder, der die Xbox kritisierte und die Dinge negativ, statt naiv positiv zu sehen. 😅
Die, die ihre Meinung plötzlich geändert haben, haben jetzt Neuaccounts😂
Jab, ich gehörte auch dazu, weil ich immer noch der Meinung bin das so wie wir es erhofft haben dann aber auch nicht kommen wird.
Dieser Schritt bedeutet für die Helix dann logischerweise kein Steam und auch kein Windows, sonst wäre die Exklusivität ja quatsch.
Auch wird das Online spielen damit auf Konsolen weiterhin monatlich zusätzlich kosten.
Es gibt eigentlich 2 Versionen wie diese Exklusivität funktionieren kann:
Wenn man dann auch wirklich die eigene Marke stärkt und mehr Konsolen an den Gamer bringt.
Das sehe ich aber überhaupt nicht das das in den nächsten 4 Jahren passiert, wahrscheinlich nicht mal in den nächsten 10 Jahren. Das liegt daran das „ich“ davon ausgehe das die nächste Generation nicht nur für Microsoft sehr schwer wird, sondern auch Sony mit der PS6 Probleme haben wird, diese Konsole an den Mann zu bringen.
Die Verkäufe auf den Konsolen werden das nie und nimmer schaffen, dafür sind und werden auch erstmal viel zu wenig Konsolen im Umlauf sein.
Eine weitere Lösungen um Exklusive AAA Games zu finanzieren:
Das der PC Markt die kosten übernimmt.
Ich würde das mit den 2 Konsolen Exklusives nicht zu hoch hängen. Für mich ist das eher damage control für die Gegenwart und ein Versuch die Plattformflucht auszubremsen, denn sie machen nach den heutigen Zahlen wirtschaftlich noch weniger Sinn. Spielen wird das mal in der angedachten Form durch: Halo flimmert in der PS5 Pro Version vor dem Showcase auf der SoP, alles kommt multiplat und die Horror-Zahlen trudeln ein. Da überlegt sich dann spätestens auch ein Hills ob er sich eine PS kauft oder auf Steam geht 😀
Das ist jetzt erstmal vom Tisch – da „exklusives“ und überhaupt CoreGamer. Auf einmal wieder CoreGamer. Dabei waren CoreGamer MS fast immer egal. Sie haben ihnen nie ausgereicht. Kinect, TV Box, GamePass – alles zielte auf einen Markt über die Gamer hinaus. Mit Kinect die Omis, TV jeden Haushalt, Gamepass 150mio+ Abos durch Handy, Tablets, TVs etc. – Casuals. An die CoreGamer dachte man erst wieder als es langsam sichtbar an der Basis anfing zu bröckeln.
Asha wird jetzt durchfegen. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht und ob man als MS überhaupt noch weiter investieren will. Ansonsten wird die Sparte einigermaßen besenrein übergeben. Aber eines ist sicher: Stabilisiert es sich, wird MS erneut die erste Gelegenheit nutzen und versuchen über die eigentliche Basis hinaus Kasse zu machen.
PC Markt? Meinst damit Office und co oder Gaming?
Ich gehe schwer davon aus, dass sowohl Sony als auch MS an kostengünstigere Varianten arbeiten.
Sony wahrscheinlich mit einem Handheld und MS mit einer S-Konsole
Natürlich meine ich damit Steam und Co.
Ma reden ja hier von XBOX Gaming.
Vor 1 Monat hätte ich gesagt auf keinen Fall wird es eine zweite günstige Variante geben.
Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher.
Das Problem ist: Wo will man sparen?
Bei CPU und GPU gibt es technisch gesehen kaum noch Einsparpotenzial. Die Beträge, die sich dort einsparen lassen, sind vergleichsweise gering.
Das größte Sparpotenzial liegt beim Arbeitsspeicher. Allerdings wird auch das meiner Meinung nach schwierig.
KI dürfte bei der nächsten Konsolengeneration eine wichtige Rolle spielen. Dafür werden nicht nur ausreichend Arbeitsspeicher, sondern auch eine hohe Speicherbandbreite benötigt. WAs nicht günstig sein wird und man auch nicht wirklich sparen kann.
Alles sehr sehr schwierig.
Man kann schon gut sparen.
Die 9070XT kostet 60% mehr als eine 9060XT 16GB.
Ryzen 9950X3D kostet 50% mehr als 9800X3D. Das verbraucht weniger -> man kann bei fer Kühlung sparen.
Dann noch weniger Speicher.
Da gibt es schon viel Einsparpotential
Sollen endlich das Marketing verändern das ist der größte Schwachpunkt bei denen.
Hardware-Komponenten kosten inzwischen mehr als das Fünffache von vor zwei Jahren 🤮
Dass die blauen hier Schwarzmalerei betreiben, was klar… Dabei hat Sony imo wohl die größeren Probleme ^^ MS kommuniziert nur offener, was gut ist.
Asha Sharma macht also nur ihren Job und den macht sie weiterhin gut.
Sony hat im enddefekt exakt das selbe Problem.
Nur sind einige einfach nicht Fähig das zu realisieren…
Hab schon mal wo anders erwähnt.
Gilt für Helix und auch PS6:
Allein die Hardware ohne Speicher Bausteine wird jetzt schon teurer sein als es die PS6 pro jetzt ist. Rechne da noch mindetsens 1TB SSD und 24–32 GB GDDR7, laut Gerüchten wird Sony 30GB mit 10x 3GB Chips nutzten….
KA wie da so viele Träumer davon ausgehen das die PS6 ca 600$ kosten soll……
Man kann froh sein wenn die 999$ gehalten werden, was aber aktuell so wie die Preisentwicklung ist, aber nicht Möglich ist…
Da gehen wir eher in die Richtung 1500$
Dumme Sache für die betroffenen Personen aber längst nachvollziehbar. Das laufende Geschäftsjahr wird Xbox mit einer Gewinnmarge von rund 3 Prozent abschließen und damit unter dem Vorjahreswert liegen. Ich dachte laut diversen Personen wäre Xbox viel profitabler und nun diese Nachricht.
Man hat sehr viele Studios und somit wohl viel Overhead welches man abstoßen wird. Das wird noch ein richtiges Massaker.
Zum Thema Medien (Filme /TV) würde ich es mir wünschen ,dass MS sein Film Mediathek wieder aufnimmt.
Dann viel Glück mit dem Vorhaben. Niemand hat gesagt es wird leicht.
Auch hier abwarten