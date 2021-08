Xbox Series X: China schränkt Spielkonsum auf drei Stunden die Woche ein

Autor:, in / Xbox Series X

Künftig dürfen Kinder in China nur noch von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen jeweils eine Stunde täglich zocken.

Wie aus einem Bericht des Wall Street Journals hervorgeht, hat die chinesische National Press and Publication Administration eine neue Verordnung veröffentlicht, wonach Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in ihrem Spielkonsum stark eingeschränkt werden. Demnach dürfen diese montags bis donnerstags gar nicht mehr spielen. Zwischen Freitag und Sonntag (sowie an Feiertagen) ist dann noch eine Stunde spielen erlaubt, und zwar zwischen 20:00 und 21:00 Uhr.

Im Gegenzug zu den Maßnahmen von 2019 sind diese noch eine Spur härter. Damals waren noch drei Stunden zocken erlaubt, wobei das auf eineinhalb Stunden an Arbeitstagen beschränkt war.

Seit letztem Jahr müssen chinesische Spielefans sich außerdem bei Online-Spielen unter ihren richtigen Namen anmelden. Der Gaming-Riese Tencent hat daneben auch eine Gesichtserkennungs-Software in seine Spiele eingebaut, um Kinder davon abzuhalten zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr morgens zu spielen.

Was haltet ihr von dieser Begrenzung?