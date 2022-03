Das [email protected] von Microsoft wird neun Jahre alt und ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht in Sicht. Indie-Entwickler haben dazu über 2,5 Milliarden Dollar an Lizenzgebühren eingenommen.

In diesem Jahr feiert das ID@Xbox-Programm seinen neunten Geburtstag. Den Erfolg des Programms verdankt man vorrangig den unabhängigen Entwicklern, die nicht nur die Chance genutzt haben, ihre Spiele für Xbox und PC zu veröffentlichen, sondern auch wertvolles Feedback abgegeben haben.

Chris Charla vom ID@Xbox-Programm schreibt anlässlich des Jubiläums, dass man Entwicklern in all den Jahren stets zugehört und gelernt habe, was sie brauchen und was sie wollen. Die Cross-Play-Funktion etwa war ein Feature, das direkt von ID@Xbox-Partnern stammt.

Mit ID@Xbox haben unabhängige Entwickler seit Beginn mehr als 2,5 Milliarden Dollar an Lizenzgebühren eingenommen. Die Gesamteinnahmen konnten sich auf der Xbox in den letzten drei Jahren fast verdoppeln.

Chris Charla, General Manager of Content Curation and Programs sagte: „Die Ergebnisse haben unsere kühnsten Träume übertroffen. Seit der Einführung des Programms haben unabhängige Entwickler mehr als 2,5 Milliarden Dollar an Lizenzgebühren eingenommen, und der Gesamtumsatz der ID@Xbox-Partner auf der Xbox hat sich in den letzten drei Jahren fast verdoppelt. Das sind atemberaubende Zahlen, und sie sprechen für die Stärke der unabhängigen Entwickler.“

Dazu kommen hunderte Millionen Dollar, die man als Lizenzgebühren für den Xbox Game Pass an Entwickler und Publisher auszahlte.

Chris Charla sagte weiter über die Spiele im Xbox Game Pass: „Es gibt heute fantastische Spiele auf Xbox (und anderen Plattformen!), die es ohne die Unterstützung der Game-Pass-Mitglieder nie gegeben hätte, und das ist wirklich ein unglaubliches Phänomen. Die Tatsache, dass Millionen von Game Pass-Mitgliedern in den Genuss einiger der besten unabhängigen Spiele kommen, die jemals entwickelt wurden, hat für Xbox-Spieler und -Entwickler eine große Veränderung bewirkt.“

Über 4600 Entwickler aus 94 Ländern in allen Größen und Formen unterstützen das Programm. Allein in den letzten zwei Jahren registrierten sich mehr als 1000 kreative Köpfe, um neue Spielerfahrungen zu schaffen.

Die Anzahl an Spiele im Programm sind auf über 3000 angewachsen und ein Ende ist nicht in Sicht!

Derzeit spricht Xbox mit den Entwicklern viel über das Thema Auffindbarkeit. Man arbeitet zusammen, um nach Lösungen zu finden, wie Spieler die Spiele besser finden können. Ein Beispiel dafür ist der [email protected] Showcase auf Twitch, bei dem kürzlich erst neue Spiele vorgestellt wurden.

„Teams bei Microsoft arbeiten jeden Tag an der Lösung von Entdeckungsproblemen, damit Spieler Spiele finden können, die sie lieben, und damit Entwickler das Publikum für ihre Spiele finden. Ob es darum geht, Spiele wie WrestleQuest oder Escape Academy in einem /ID@Xbox Showcase mit /twitchgaming einem Millionenpublikum vorzustellen, Entwicklern die Möglichkeit zu geben, ihre Spiele auf Xbox-Kanälen zu präsentieren oder ihre Titel in themenbezogene Verkaufs- und Werbemaßnahmen einzubinden – wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Entwickler mit neuen Zielgruppen in Kontakt zu bringen.“

Auch der Xbox Game Pass sorgt dafür, dass Spiele wahrgenommen und entdeckt werden. So spielt das durchschnittliche Game Pass-Mitglied etwa 30 % mehr Genres und 40 % mehr Spiele, wobei sich die meisten dieser Spiele außerhalb des Game Pass befinden.

Neben weiteren Investitionen in Marketing und Merchandise stellte Microsoft bei der diesjährigen Game Developer Conference (GDC) [email protected] vor. Das neue Programm wird von Nick Ferguson geleitet, der 2013 auch Mitglied des ID@Xbox-Teams war.

[email protected] richtet sich an Entwickler, die Cloud-Gaming-Dienste von Microsoft in ihren Spielen auf verschiedenen Plattformen wie iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation, PC und natürlich Xbox nutzen wollen.