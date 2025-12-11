Xbox Series X: Coffee Talk Tokyo und über 30 weitere Demos verfügbar

Ihr wollt mehr Demos? Ihr bekommt mehr Demos! Von Coffee Talk bis hin zu Cash Cleaner Simulator könnt ihr jetzt zahlreiche Demos und Testversion auf eurer Xbox spielen!
Xbox Demo Fest – Alle Demos in einer Liste
- Aikyam (Thousand Stars Studio), Xbox
- Amazing Frog? (Fayju), Xbox
- AWAYSIS (17-Bit/Cult), Xbox/PC
- Biped 2 (Meta Publishing), Xbox
- Boxes: Lost Fragments (Big Loop Studios/Snapbreak), Xbox
- Cash Cleaner Simulator (Mind Control Games/Forklift Interactive), Xbox
- Cassette Boy (Wonderland Kazakiri/Forever Entertainment), Xbox
- Coffee Talk Tokyo (Chorus Worldwide), Xbox
- ColorBlend FX: Desaturation (Pi-Dev Bulgaria), Xbox
- Cyberawar Neon City (CyberMonkey Studio/GoGo Games), Xbox
- Deck of Haunts (Mantis Games/Dangen Entertainment), Xbox
- Empire in Decay (Siesta Games), Xbox
- Froggy Hates Snow (Crying Brick/Digital Bandidos), Xbox
- Go North (Gazuntype), Xbox
- Incantation (Softstar Entertainment/Eastasiasoft), Xbox
- Junkster (Stormcloud Games/4J Studios), Xbox
- Kejora (Beranjin Creative/Soft Source), Xbox
- Knuckle Jet (Rain Games), Xbox/Handheld
- Limbot (Ionized Studios), Xbox
- Lost in Loss (Soroka Games), Xbox/PC
- Mark of the Deep (Mad Mimic/Light Up Games), Xbox/PC/Handheld
- Master Lemon: The Quest for Iceland (Pepita Digital), Xbox
- Megabattle (MadCat), Xbox
- Pathologic 3 (Ice-Pick Lodge/HypeTrain Digital), Xbox
- Raging Bill (Artpunk Studio), PC/Handheld
- Realm of Ink (Leap Studio/4divinity), PC/Handheld
- Reef Defense (Swift Creek Games), Xbox/PC/Handheld
- Relooted (Nyamakop), Xbox
- Rhythm Towers (Innoloop), Xbox
- RoadOut (Rastrolabs/Dangen Entertainment), Xbox
- Showgunner (Artificer/Klabater), Xbox/PC
- Star Ores Inc. (BlackBeak Games/Three River Games), Xbox
- STONKS-9800: Stock Market Simulator (Ternox), Xbox/PC/Handheld
- Tenebris Somnia (Saibot Studios/New Blood), Xbox/PC
- Townseek (Whales and Games/Super Rare Games), Xbox
- Under Par Golf Architect (Broken Arms Games), Xbox
- Worshippers of Cthulhu (Crazy Goat Games/Crytivo), Xbox
Cool, kann ich heute nach der Arbeit den Cash Cleaner Simulator probieren. Auch Incantation ist interessant. Mein Highlight ist aber Coffee Talk Tokyo. Möchte endlich einen Release-Termin verdammt🤣🤣🤣
Den würde ik och gerne ma wissen 😅✌🏻
Cool, schön das ich nicht der einzige bin🤣
Ich bin ja großer Fan der Reihe. Ich liebe die Charaktere, Geschichten und den großartigen Soundtrack. Es wurde im März angekündigt und seitdem hat man nicht viel davon gehört. Na dann hoffe ich mal auf Anfang nächsten Jahres🙂
Auf die Demo von Coffee talk bin ik gespannt, werd ik heute Abend mal ausprobieren 🤗
Keinen. Keine Zeit die alle auszuprobieren. ✌🏻
Cash Cleaner Simulator… ich liebe es ^^
Demos sind immer gut… sollte es viel viel mehr geben.
Coffee Talk 1 und 2 habe ich durch , hoffe Tokyo kommt dann auch wieder in den Game Pass
Nicht ein Spiel ist wirklich interessant aber immerhin Demos, wäre schön wenn die großen Studios auch mal wieder mehr Demos bringen würden.
Coffee Talk 1 habe ich mal ausprobiert. War nicht so mein Fall. Sind ja aber genug andere interessante Spiele zum Testen dabei.
Coffee Talk 2 müsste ich eig. erstmal spielen aber die Demo zu Tokyo zieh ich mir mal ist die neu draussen ?