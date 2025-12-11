Xbox Series X: Coffee Talk Tokyo und über 30 weitere Demos verfügbar

10 Autor: , in News / Xbox Series X
Übersicht

Über 30 Demos warten auf eurer Xbox darauf, von euch entdeckt zu werden! Welche Demos werdet ihr ausprobieren? Hier gibt es die Liste aller Demos für euch!

Ihr wollt mehr Demos? Ihr bekommt mehr Demos! Von Coffee Talk bis hin zu Cash Cleaner Simulator könnt ihr jetzt zahlreiche Demos und Testversion auf eurer Xbox spielen!

Xbox Demo Fest – Alle Demos in einer Liste

  1. Aikyam (Thousand Stars Studio), Xbox
  2. Amazing Frog? (Fayju), Xbox
  3. AWAYSIS (17-Bit/Cult), Xbox/PC
  4. Biped 2 (Meta Publishing), Xbox
  5. Boxes: Lost Fragments (Big Loop Studios/Snapbreak), Xbox
  6. Cash Cleaner Simulator (Mind Control Games/Forklift Interactive), Xbox
  7. Cassette Boy (Wonderland Kazakiri/Forever Entertainment), Xbox
  8. Coffee Talk Tokyo (Chorus Worldwide), Xbox
  9. ColorBlend FX: Desaturation (Pi-Dev Bulgaria), Xbox
  10. Cyberawar Neon City (CyberMonkey Studio/GoGo Games), Xbox
  11. Deck of Haunts (Mantis Games/Dangen Entertainment), Xbox
  12. Empire in Decay (Siesta Games), Xbox
  13. Froggy Hates Snow (Crying Brick/Digital Bandidos), Xbox
  14. Go North (Gazuntype), Xbox
  15. Incantation (Softstar Entertainment/Eastasiasoft), Xbox
  16. Junkster (Stormcloud Games/4J Studios), Xbox
  17. Kejora (Beranjin Creative/Soft Source), Xbox
  18. Knuckle Jet (Rain Games), Xbox/Handheld
  19. Limbot (Ionized Studios), Xbox
  20. Lost in Loss (Soroka Games), Xbox/PC
  21. Mark of the Deep (Mad Mimic/Light Up Games), Xbox/PC/Handheld
  22. Master Lemon: The Quest for Iceland (Pepita Digital), Xbox
  23. Megabattle (MadCat), Xbox
  24. Pathologic 3 (Ice-Pick Lodge/HypeTrain Digital), Xbox
  25. Raging Bill (Artpunk Studio), PC/Handheld
  26. Realm of Ink (Leap Studio/4divinity), PC/Handheld
  27. Reef Defense (Swift Creek Games), Xbox/PC/Handheld
  28. Relooted (Nyamakop), Xbox
  29. Rhythm Towers (Innoloop), Xbox
  30. RoadOut (Rastrolabs/Dangen Entertainment), Xbox
  31. Showgunner (Artificer/Klabater), Xbox/PC
  32. Star Ores Inc. (BlackBeak Games/Three River Games), Xbox
  33. STONKS-9800: Stock Market Simulator (Ternox), Xbox/PC/Handheld
  34. Tenebris Somnia (Saibot Studios/New Blood), Xbox/PC
  35. Townseek (Whales and Games/Super Rare Games), Xbox
  36. Under Par Golf Architect (Broken Arms Games), Xbox
  37. Worshippers of Cthulhu (Crazy Goat Games/Crytivo), Xbox

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Series X

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1186610 XP Xboxdynasty Legend Gold | 11.12.2025 - 07:50 Uhr

    Cool, kann ich heute nach der Arbeit den Cash Cleaner Simulator probieren. Auch Incantation ist interessant. Mein Highlight ist aber Coffee Talk Tokyo. Möchte endlich einen Release-Termin verdammt🤣🤣🤣

    1
      • Robilein 1186610 XP Xboxdynasty Legend Gold | 11.12.2025 - 08:10 Uhr
        Antwort auf Rotten

        Cool, schön das ich nicht der einzige bin🤣

        Ich bin ja großer Fan der Reihe. Ich liebe die Charaktere, Geschichten und den großartigen Soundtrack. Es wurde im März angekündigt und seitdem hat man nicht viel davon gehört. Na dann hoffe ich mal auf Anfang nächsten Jahres🙂

        0
  2. Rotten 82325 XP Untouchable Star 1 | 11.12.2025 - 07:58 Uhr

    Auf die Demo von Coffee talk bin ik gespannt, werd ik heute Abend mal ausprobieren 🤗

    0
  4. mAsTeR OuTi 89800 XP Untouchable Star 4 | 11.12.2025 - 07:59 Uhr

    Cash Cleaner Simulator… ich liebe es ^^
    Demos sind immer gut… sollte es viel viel mehr geben.

    0
  5. scott75 103980 XP Elite User | 11.12.2025 - 08:10 Uhr

    Coffee Talk 1 und 2 habe ich durch , hoffe Tokyo kommt dann auch wieder in den Game Pass

    0
  6. de Maja 311115 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.12.2025 - 08:11 Uhr

    Nicht ein Spiel ist wirklich interessant aber immerhin Demos, wäre schön wenn die großen Studios auch mal wieder mehr Demos bringen würden.

    0
  7. Berrylona 11860 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 11.12.2025 - 08:17 Uhr

    Coffee Talk 1 habe ich mal ausprobiert. War nicht so mein Fall. Sind ja aber genug andere interessante Spiele zum Testen dabei.

    0
  8. EktomorfRoman 60625 XP Stomper | 11.12.2025 - 08:20 Uhr

    Coffee Talk 2 müsste ich eig. erstmal spielen aber die Demo zu Tokyo zieh ich mir mal ist die neu draussen ?

    0

Hinterlasse eine Antwort