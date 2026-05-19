Xbox Series X: Community macht Druck: Diese drei Wünsche dominieren Player Voice

Die wichtigsten Community-Forderungen auf Xbox Player Voice zeigen eine klare Richtung.

Auf der neuen Plattform Xbox Player Voice kristallisieren sich derzeit drei große Wünsche der Community besonders deutlich heraus. Vor allem das Thema Exklusivspiele sorgt für massive Aufmerksamkeit unter Xbox-Spielern.

Der aktuell meistunterstützte Beitrag fordert eine Rückkehr stärkerer Xbox-Exklusivtitel. In dem Beitrag heißt es:

„Xbox wurde durch großartige Exklusivspiele aufgebaut. Ohne Exklusivtitel gibt es keinen Grund, die Konsole statt der Konkurrenz zu kaufen. Bringt sie bitte zurück.“

Auf Platz zwei folgt der Wunsch nach einer stärkeren Rückkehr der Abwärtskompatibilität. Viele Spieler wünschen sich offenbar, dass Microsoft erneut mehr ältere Xbox-Spiele für moderne Systeme verfügbar macht.

Der dritte große Community-Wunsch betrifft Xbox Online-Multiplayer. Spieler fordern, dass Online-Gaming künftig kostenlos wird und gleichzeitig ein günstigeres, vereinfachtes Abo-Modell zurückkehrt — ähnlich wie früher bei Xbox Live Gold.

Die aktuellen Top-3-Themen im Überblick

Rückkehr großer Xbox-Exklusivspiele Mehr Fokus auf Abwärtskompatibilität Kostenloser Online-Multiplayer und günstigeres Abo-Modell

Die neuen Diskussionen auf Xbox Player Voice zeigen damit deutlich, welche Themen der Community derzeit besonders wichtig sind. Vergesst nicht eure Stimme abzugeben!